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09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 08:31:30

İş arayana 1.150 TL yardım

Devlet, sosyal yardım alanların işgücüne katılmasını teşvik ediyor. İş başvurusu aşamasında evrak masrafı için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde ise bir defaya mahsus 788 lira ödeniyor. 

İstihdamın artması için devlet destekleri artarak devam ediyor. 1.150 liraya kadar çıkabilen bu destekler özellikle sosyal yardım alan 18-55 ya arası kişilere veriliyor.

EMLAK PARASI VERİLİYOR

Bu kişiler iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf, tıraş ve benzeri giderleri için bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Yani toplam 360 liraya kadar ödeme alma hakkı var. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi halinde, bir yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.

788 LİRALIK ÖDEME 

Bu yıl için bu tutar 788 lira. Yani toplam ödeme 1.150 liraya çıkıyor. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor. 

45 BİN PERSONEL AÇIĞI VAR

İŞKUR'un sisteminde 45 bin 305 açık i ilanı bulunuyor. En çok beden işçisi aranırken bunu makineci, satış danışmanı, temizlikçi, garson takip ediyor. İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz meslek eğitim kursları düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira veriyor. 

ELEMAN İHTİYACI OLAN BAZI MESLEK GRUPLARI

Beden işçisi .373 

Makineci (dikiş) 1.957 

Satış danışmanı 1.535 

Temizlik görevlisi 1.522 

Garson 978 

Konfeksiyon 910 

Ön muhasebeci 720 

Güvenlik görevlisi 549 

Çağrı merkezi 731 

Gazaltı kaynakçısı 523 

Depo görevlisi 519 

Büro memuru 456 

Elektrikçi 382 

Kasiyer 358 

Paketleme işçisi 356 

Ütücü 319

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