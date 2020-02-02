İranlı vekilden çarpıcı açıklama: Yaptırımlar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor
İran Meclisi Yezd Milletvekili ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Seyyid Ebulfazl Musevi, "Ekonomik yaptırımlar nedeniyle yolcu uçağı filosunun yaşlanması ve yedek parça tedarikinde yaşanan zorluklar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor." dedi.
İran Meclisi Yezd Milletvekili ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Seyyid Ebulfazl Musevi, ekonomik yaptırımlara bağlı olarak ülkede uçak filo yaşının yükselmesi ve yedek parçaların tedarik edilememesi nedeniyle ülkede uçak kazalarında artış gözlendiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Yezd Milletvekili Musevi, "Ekonomik yaptırımlar nedeniyle yolcu uçağı filosunun yaşlanması ve yedek parça tedarikinde yaşanan zorluklar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor." dedi.
İran'da uçak filo yaşının 23 olduğuna dikkati çeken Musevi, yedek parçaların temininin engellenmesi nedeniyle uluslararası topluluklara gerekli şikayet ve başvurularda bulunacaklarını belirtti.
(AA)
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