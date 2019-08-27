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27 Ağustos 2019 Salı 16:09:41 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 16:10:42

İran'dan 450 kilometre menzilli yeni füze

Mubiyn adı verilen yeni seyir füzesi, Moskova'daki Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi. İran'ın desteklediği Husiler ise, Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze fırlattı.

İran, karadan karaya 450 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran yapımı Mubiyn adlı füze ilk olarak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

İran yapımı 450 kilometre menzilli füzenin ağırlığı 670 kilogram. Radara yakalanmama özelliğine sahip füzenin saatte 900 kilometre hıza ulaşabildiği ve 45 bin feet irtifaya çıkabildiği ifade ediliyor.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı yenilemeyle ilgili pazarlık konuları arasında İran'ın elindeki füzeler meselesi önemli yer tutuyor.

İran-Irak Savaşı'nda silah ambargosu nedeniyle savunmasız kaldığını öne süren Tahran yönetimi, 8 yıl süren savaş dönemindeki tecrübeleri neticesinde edindiği füzeleri tartışma konusu dahi yapmak istemiyor.

HUSİLER YİNE FÜZE ATTI

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Necran vilayetine bağlı Sakam bölgesindeki askeri mevziye balistik füze fırlattığı belirtildi.

İran'ın desteklediği Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Necran'daki Sakam bölgesinde Suudi Arabistan ordusuna ait bir mevziye "Kasım" adlı orta menzilli balistik füzenin fırlatıldığını belirtti.

Füzenin yeni bir tür olduğu ve kısa bir süre önce envantere alındığını ifade eden Seri, füzeye ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Söz konusu balistik füze saldırısına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)

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