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17 Şubat 2020 Pazartesi 16:24:57 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:26:03

İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı gerçekleşti

Konut kredi faizlerindeki indirimler, ipotekli konut satışlarını zirveye taşıdı. Ocakta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546 artışla 42 bin 237'ye çıkarken, bu rakam 8 yılın en yüksek ocak ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı.

Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi. 

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, faiz indiriminin başladığı geçen yılın ağustos ayına kadarki süreçte (Ocak-Temmuz 2019) 100 binin altında ipotekli konut satışı gerçekleşti. Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarına artış olarak yansıdı.

Bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 546 artan ipotekli konut satışları 42 bin 237'ye ulaştı. Söz konusu rakam 8 yılın en iyi ocak ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak ayında 6 bin 537 ipotekli konut satılmıştı.

Konut toplamda ve yabancılara satışta da zirveyi gördü

Bu yılın ocak ayında toplam 113 bin 615 konut satıldı. Bu rakam 2013'ten bu yana en yüksek toplam konut satışı oldu. Geçmiş 7 yıldaki ocak aylarında toplam konut satışları 100 bini geçememişti. Öte yandan bu dönemde yabancıların Türkiye'ye ilgisi de devam etti. Ocak ayında 4 bin seviyesine yükselen yabancılara konut satışları da 8 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Ocak 2013'te 888 konut yabancılara satılırken bu sayı Ocak 2020'ye gelindiğinde yüzde 340 artışla 3 bin 907'ye ulaştı. Ocak ayında yıllara göre yabancılara konut satışları ise 2019'da 3 bin 168, 2018'de 1742, 2017'de 1386, 2016'da 1462, 2015'te 1289, 2014'te 1207 ve 2013'te 888 olarak gerçekleşmişti.

"Ekonominin büyümesi için esas dinamik sanayi ve tarım"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, ocak ayında gerçekleştirilen toplam konut satışının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56 artışla 113 bin 615'e yükseldiğini anımsattı.

Demirkol, ocak ayında konut satışlarının artmaya devam etmesinin ekonomideki ılımlı toparlanmaya işaret ettiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin büyümesi için esas dinamik sanayi ve tarım. Bunların gelişmesi Türkiye'nin kişi bazlı katma değerli üretimini de artıracağından hane halkının önümüzdeki süreçte konutları daha uygun fiyata almasının önünü de açacaktır. Şu an konut tarafında ılımlı büyüme devam ediyor." dedi.

2020 sonuna kadar 300 puanlık faiz indirimi beklediğini dile getiren Demirkol, tarım ve sanayide de ivmenin yukarı yönlü hareket etmesi sonucu konut satışlarında artışın gelecek aylarda kademeli olarak süreceğini kaydetti.

(AA)

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