İpek üretimini sanatla ihracata dönüştürdü

  • Bist 100
    110692
  • Dolar
    5,9316
  • Euro
    6,6070
  • Altın
    281,1830
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı
Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı
Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma alanında Türkiye'den çok şey öğreniyoruz! Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma alanında Türkiye'den çok şey öğreniyoruz!
Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcıya tehdit: Paranızı geri vermeyiz! Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcıya tehdit: Paranızı geri vermeyiz!
Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
Alman zengin 10 kişiyi 'cennet'e davet ediyor Alman zengin 10 kişiyi 'cennet'e davet ediyor
Hayal Köseoğlu son pozlarındaki derin dekoltesiyle, sosyal medyayı salladı Hayal Köseoğlu son pozlarındaki derin dekoltesiyle, sosyal medyayı salladı
Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor
Kadın doktor yol ortasında dövüldü Kadın doktor yol ortasında dövüldü
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı
Çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ele geçirildi Çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ele geçirildi
2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi
TEHAD Başkanı Bayram: Elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda katlanarak artacak TEHAD Başkanı Bayram: Elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda katlanarak artacak
'Yatırım Gurusu' Rogers'tan 'Birleşik Krallık ve AB dağılabilir' uyarısı 'Yatırım Gurusu' Rogers'tan 'Birleşik Krallık ve AB dağılabilir' uyarısı
Limonda verim azaldı Limonda verim azaldı
Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor
İpek üretimini sanatla ihracata dönüştürdü İpek üretimini sanatla ihracata dönüştürdü
Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı
Milli Piyango çekilişlerinde "ortak bilet" uygulamasını başlattı Milli Piyango çekilişlerinde "ortak bilet" uygulamasını başlattı
Kayserispor'da sakatlık şoku! Mensah ve Poulain devreyi kapattı Kayserispor'da sakatlık şoku! Mensah ve Poulain devreyi kapattı
KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir? KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir?
Liverpool, Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti Liverpool, Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti
Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 12:31:48 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 12:32:28

İpek üretimini sanatla ihracata dönüştürdü

İpek dokuma sanatkarı Mehmet Büyükaşık, yaklaşık 70 yıldır aile mesleği olan ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığını sanata dönüştürerek ihracat yapıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve Konya'da bir fuara katılan 35 yaşındaki Mehmet Büyükaşık, ailesinden devraldığı işletmesinde 20 yıldır ipek dokuyor.

Büyükaşık, ipek böceğinin yetiştirilmesinden, ipeğin dokunması, boyanması ve satışa sunulmasına kadar her aşamasını kendisi yapıyor.

İpek böcekçiliğine çocukluğunda ilgi duymaya başlayan Büyükaşık, ailesinden öğrendiklerini sanata dönüştürerek dokuduğu ürünleri Amerika, Avustralya ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyor.

Büyükaşık, AA muhabirine, dede mesleği olan bu işle büyüdüğünü, ipek böcekçiliğini ve dokumacılığını ailece 1950 yılından bu yana yaptıklarını söyledi.

Nisan-mayıs aylarında ipek böceğini yetiştirmeye başladıklarını ifade eden Büyükaşık, ipek böcekçiliğinin uzun zaman emek harcadıktan sonra sonuç verdiğini belirtti.

Büyükaşık, ipek böcekçiliğinin çok meşakkatli bir iş olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Dut yapraklarıyla beslediğimiz ipek böcekleri, ilerleyen zamanlarda ağzından ip çıkarıp kendini kozanın içine hapseder. İpek böceklerini koza örme işlemlerini tamamladıktan sonra, toplayarak sıcak suyun içine atar ve ipliğini çekeriz. Çektiğimiz bu ipliği, şallarda, yatak örtülerinde ve farklı kumaş çeşitlerinde kullanırız. Ürettiğimiz bu kumaşları isteğe ve siparişe göre boyuyoruz. Yaptığımız ürüne göre bitirme süresi de değişiklik gösteriyor. Ancak her ürün titizlikle ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkıyor."

"Yıllık yaklaşık 550-600 bin lira ihracat yapıyoruz"

İpek böcekçiliğine ve ürünlerine yerli ile yabancı ilginin iyi durumda olduğunu belirten Büyükaşık, "Dededen kalma tahta tezgahımızda ve yeni teknoloji motorlu tezgahlarımızda ipek böceğinden elde ettiğimiz ipeği dokuyarak insanların beğenisine sunuyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Amerika, Avustralya ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Yıllık yaklaşık 550-600 bin lira civarında ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Büyükaşık, işini severek yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ