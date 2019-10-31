İntibakta yeni umut

Emeklilerin çözüm beklediği konular arasında intibak ön sıralarda yer alıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesini bekliyor. Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

YARGI YOLU KAPANDI

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklenti içerisine sokmuştu. Bunun için yargı süreci başlatılmış, Anayasa Mahkemesi, çözüm yolunu Meclis olarak göstermişti. Emekliler, çözüm için Meclis’ten gelecek haberi bekliyor. Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği rakamlara göre, yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.

AYNI KADROYA EŞİTLİK

Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamayan konular Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıyor. Memur-Sen, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan memur emeklileri arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme istiyor.