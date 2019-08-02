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02 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 08:04:47

İntibakta yeni umut

Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla yargı yolu kapanan intibak düzenlemesi, Meclis’in açılmasıyla yeniden masaya yatırılacak. 

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Öncelikle ombdusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Mahkeme, intibak başvurusunu kabul etmedi. 

MECLİS'E SUNULACAK

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler Meclis'e çevrildi. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak. 

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