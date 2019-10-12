İntibak şart! 'Aylık bağlama oranı %70'e yükseltilmeli'

Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70’e yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı 1.800 liraya kadar çıkabilecek. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin başkanlar kurulu toplantısında şube başkanlarının emekli aylıklarındaki değer kaybını gündeme getirdiğini söyledi. Ergün, çözüm için şunları sıraladı: “TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kaldığı için emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. Refahtan da pay verilmelidir. Emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için gösterge sistemine geçilmesi gerekiyor. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlenmeli. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı 1.800 liraya kadar yükselir.”