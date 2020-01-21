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21 Ocak 2020 Salı 15:44:32 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 17:03:04

İngiltere’de işsizlik oranı sabit kaldı

Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden olan İngiltere’de işsizlik oranı değişmeyerek, 2019'un kasım ayında yüzde 3,8 oldu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de 2019 yılı kasım ayında işsizlik oranı değişmeyerek beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

ONS açıklamasında toplam 39,2 milyon ile rekor seviyede istihdamın sağlandığı belirtilirken, ülkede 1,31 milyon kişinin ise işsiz olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada geçen yılın kasım ayında toplam işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 64 bin daha az olduğu belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstihdam Piyasası Başkanı David Freeman ise, “İstihdam oranı rekor seviyesinde. Geçen sene istihdam artışının üçte ikisinden fazlası tam zamanlı çalışmaya başlayan kadınlardan geldi. Kendi işine sahip olanlar da hızla artıyor. İlk defa kendi kendini istihdam edenlerin oranı beş milyon sınırını aştı.” ifadelerini kullandı.

AA

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