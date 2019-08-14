İngiltere’de enflasyon yüzde 2,1 arttı

İngiltere’de enflasyon temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 2,0 seviyesinden yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.

Veri öncesi beklenti temmuz ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkede temmuz ayında TÜFE aylık bazda değişmezken, çekirdek TÜFE yıllık bazda ise yüzde 1,9 artış kaydetti.

ONS açıklamasında temmuz ayında enflasyonda beklentinin üzerindeki artışa gerekçe olarak, video oyunları, konaklama, giyim, ayakkabı ve finansal hizmetlerdeki fiyat artışları gösterildi.

Açıklamada yukarı yönlü enflasyon baskılarının ulaşım ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle bir miktar dengelendiği belirtildi.

Enflasyon hedefini yüzde 2,0 seviyesinde tutan İngiltere Merkez Bankası (BoE) bu ay başında yayımladığı raporda ülkede enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 1,6’ya gerileyebileceğini, fakat daha sonrasında yükselişe geçebileceğini bildirmişti.

AA