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04 Aralık 2019 Çarşamba 11:29:58 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 11:30:43

İnegöl'de 'güneş tarlası' kuran girişimcinin yeni hedefi Afrika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki yıl önce 4 bin 400 güneş paneliyle enerji santrali kuran İbrahim Kahraman, bu sene aynı sayıda panel ilave ederek üretim kapasitesini iki katına çıkardı.

Bursa'da girişimci İbrahim Kahraman tarafından İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi’nde 50 dönümlük araziye kurulan ve 8 bin 800 panelden oluşan güneş enerjisi santrali, yılda 2 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretim kapasitesine ulaştı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında hibe desteği alan Kahraman, 2017 yılında 4 bin 400 güneş paneli ile elektrik üretimine başladı.

Panel sayısını bu yıl 8 bin 800'e çıkaran, İnegöl'de hayvancılık ile biyogaz elde etmek üzere arazi alımlarını da tamamlayan girişimci, Afrika'da yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2020'de 3 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretecekler

İbrahim Kahraman, AA muhabirine, 2013'te proje geliştirme, yapım ve yatırım için enerji sektörüne adım attıklarını söyledi.

İnegöl'de 2015'te aldıkları arazilerle güneş enerjisi işine girdiklerini belirten Kahraman, şöyle devam etti:

"2017 yılında 1 megavatlık birinci tesisi, IPARD desteğiyle yaptık. Bu tesis, bir sene sonra yıllık 1 milyon 650 bin kilovatsaat hedefini tutturdu. Bu yıl İnegöl tarafındaki yatırımımızın iki katına çıkartılması amacıyla başladığımız ikinci yatırımı da tamamlayıp bir ay önce devreye aldık. Yine 1 megavatlık bir yatırım, diğer tesisin kapasitesinde. Şu an şebeke elektrik beslemesi yapıyor. 2017 yılında hedeflediğimiz iki kat üretimi bu sene başarmış olduk. Ortalama her bir tesis, birer küçük ilçenin elektriğini karşılayacak düzeyde. Yeni kurduğumuz tesis de aynı seviyede. Her biri 1 milyon 650 bin olmak üzere toplamda iki santralin hedefi 2020 yılı için 3 milyon 300 bin kilovatsaatlik üretim. Bu da aşağı yukarı 2 bin hanenin elektriğini karşılayacak düzeyde."

Biyogaza entegre hayvancılık tesisi için hazırlıklar sürüyor

Hayata geçirmek istediği projeler hakkında bilgi veren Kahraman, hayvancılığı biyogaza entegre ederek yeni bir yatırım planladıklarını aktardı.

Kahraman, buna ilişkin arazi alımlarını tamamladıklarını dile getirerek, "Fizibilite çalışmaları tamamlanıp, 2020-2021 yılında hayvancılık ve enerji entegrasyonuyla ilgili bölgeye bir yatırım daha düşünüyoruz." dedi.

Afrika'da da güneş enerji sistemi yatırımı hedeflediklerini söyleyen Kahraman, "Güneş enerji sektöründe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca sağlanan kapasitenin bitmiş olması nedeniyle Afrika'da yatırımlara hız vermeye çalışıyoruz. Orada mutlaka bir yatırımımızın olmasını istiyoruz. Görüşmelerimiz noktalanmak üzere ancak tam kesin konuşmak erken" ifadelerini kullandı.

(AA)

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