İndirimi duyan bankaya koştu 

Ekonomide çarkları döndürmek için Ankara'da alınan kararlar işe yaradı. Enflasyonun gerilemesinin gereğini yerine getiren Merkez Bankası, temmuzdan bu yana gösterge faizi 10 puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 14'e çekti. Zincirleme harekette Merkez'in bu hamlesine kamu bankaları da çok hızlı cevap verdi.

KAMPANYA BÜYÜYOR

Konut kredi faizleri 0,98'e kadar çekildi. Ardından katılım bankaları da kar oranların yüzde birin altına indirdi. Bu hafta 2 özel banka da oranları düşürdüğünü duyurdu. Böylece, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile başlayan yüzde 1'in altında aylık maliyetle konut kredisi hareketine, iki özel banka katıldı. Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Türkiye Finans ve Katılım Bankası konut kredisi kar payı oranlarını, ING Türkiye ve TEB ise konut kredisi faiz oranını yüzde 0,98-0,99'a çekti.

KREDİLİ SATIŞLARI UÇURDU

Düşük faiz kampanyası, kredili konut satışlarını rekor seviyede artırdı. Ekimde 142 bin 810 konut satışı gerçekleştirildi. Kredili konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut ve yüzde 16,7 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 54,3 ile Artvin oldu.

İKİNCİ EL TAM GAZ

İkinci el konut satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,2 artarak 92 bin 629 olarak gerçekleşti. İstanbul 15 bin 463 ikinci el konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. İstanbul'u 10 bin 295 konut satışıyla Ankara, 6 bin 45 satışla da İzmir izledi.

YABANCIYA KONUT 10 AYIN ZİRVESİNDE

Yabancılara konut satışı son 3 aydır kademeli olarak artış gösteriyor. Yıla hızlı başlayan ve 40 bin hedefine doğru adım adım gidilirken, ekimde yabancılar, 4 bin 272 konut satın aldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32'lik düşüş yaşansa da eylül ayına kıyasla yüzde 2'lik artış görüldü. Böylece 10 ayın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini sürdürdü. Geçen yılın ekim ayında 1439 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı döneminde 597 konutun sahibi oldu.

YÜZDE 0.78 FIRSATI

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine, 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası, anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78’e kadar indirdi.

14.1 MİLYAR TL'LİK KREDİ KULLANDIRILDI

Konut kredilerindeki bu indirimler, konut alımında kredi kullanımına da hızla yansıdı. Kamu bankaları ilk indirimi 1 Ağustos itibarıyla yapmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre o dönemde konut kredilerinde toplam hacim 178 milyar 421 milyon liraydı. BDDK’nın 8 Kasım tarihli verisine göre konut kredilerinin toplam büyüklüğü 192 milyar 602 milyon liraya ulaştı. Böylece son 3.5 ayda 14.1 milyar liralık konut kredisi kullandırılmış oldu.