İndirim üstüne indirim

Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında, politika faizi 4.25 puan indirilerek yüzde 24’ten 19.75’e çekilmişti. Merkez, ikinci toplantıda ise faizi 325 baz puan düşürerek, yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirmişti. İki toplantıda yapılan 7.5 puanlık indirim sonrası gözler bankalardan gelecek müjdelere çevrildi. İlk açıklama İş Bankası’ndan geldi. Banka konut kredisinde faizi %1.17’ye düşürdüğünü duyurdu. Ardından, Ziraat, ihtiyaç ve konutta faizi düşürdüğünü açıkladı. Son indirim açıklaması ise Halkbank’tan geldi. Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 – 15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını, maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35’e düşürdüğünü duyurdu. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19’a indiren Halkbank, 500 bin TL’nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

YATIRIM İŞTAHI ARTACAK

Fonlama maliyetleri azalan bankalar, önümüzdeki günlerde, Merkez’in kararını mevduat ve kredi faizlerine yansıtacak. Ticari kredi faizinin yüzde 22’lere çekilmesi bekleniyor. Bankacılar, mevduatta ise faizin yüzde 15 seviyesinde dengeleneceğini belirtiyor. Kredi faizlerinin düşmesi, iş dünyasının yatırım iştahını yükseltecek, vatandaşın da ertelediği konut ve taşıt alımlarını hayata geçirmesini sağlayacak. Böylece büyümenin önü açılacak.

DAHA DA DÜŞECEK

Halkbank’ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır.”