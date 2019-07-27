İndirim sırası bankalarda

TÜİK'in açıkladığı son konut satış verilerine göre, haziran ayında Türkiye genelinde toplam 61 bin 355 konut satılmış ve satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6, ilk defa satılan konut sayısı da yüzde 59.2 azalmıştı.

YÜKSEK FAİZ SATIŞI DÜŞÜRDÜ

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), konuttaki ihtiyaca ve stoka rağmen satışlarda yaşanan düşüşün yüksek faizler nedeniyle olduğunu belirtmişti.TMB yetkilileri, alıcıların yüksek faiz nedeniyle konut alımı yerine, birikimlerini mevduatta değerlendirdiğini vurguluyordu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesiyle, rotatif kredi faizlerinin yanı sıra yüzde 18 ile 23 arasındaki mevduat faizlerinin ilk etapta en az 200 baz puan gerilemesi ve yüzde 20'nin altına inmesi bekleniyor.

BEKLENTİ % 1.25-1.35

Konut kredisinin de aynı şekilde TCMB'nin kararı sonrası düşmesi söz konusu. Faiz indirimi beklentisiyle, temmuz ayının son haftasında bankaların konut kredisi faizleri kademeli olarak geriliyordu. Son olarak Akbank, 60 aylık konut kredisi faizlerini aylık 1.93'ten 1.49'a çekmiş ve yıllık yüzde 18.7'lik bileşik faizle bir nevi gelecek indirimi bir ölçüde kredi politikasına yansıtmıştı. Konut kredileri faizindeki düşüşün, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin ardından devam etmesi ve aylık 1.25 - 1.35 civarına gerilemesi öngörülüyor. Merkez'in kararı sonrası BIST İnşaat endeksinde yukarı yönlü hareket görüldü.

MEVDUAT YÜZDE 17.5-18 VERECEK

Merkez Bankası’nın kararı, bankalarda vadeli mevduat hesabında birikimini değerlendirmek isteyenleri de etkiliyor. Geçen yıl 7 Haziran’daki faiz artırımı öncesinde, Merkez verilerine göre, Türkiye’de bankalar tarafından vadeli mevduat hesaplarına uygulanan ortalama faiz, yüzde 13.64 seviyesindeydi. Bu rakam 12 Temmuz 2019 itibarıyla yüzde 21.85 seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu ortalama faizin yüzde 17.5-18 civarına düşmesi bekleniyor.

İHTİYAÇ VE TAŞITA NASIL YANSIR

Orta vadede aylık yüzde 1.90 olan ihtiyaç ve taşıt kredisi faizinin yüzde 1.70 ila 1.60’a gerileyebileceği tahmin ediliyor. 50 bin liralık bir taşıt kredisi, yüzde 1.90’lık faizle aylık taksit 2 bin 50 liraya denk geliyor. Geri ödeme ise 73 bin 833 lira oluyor. Aylık faizin yüzde 1.70’e düştüğü varsayımında ise taksit 1.974 liraya, toplam geri ödeme de 71 bin 73 liraya düşüyor. Otomobil sektörü temsilcileri, satışlar için yüzde 1’in psikolojik sınır olduğunu belirterek, aylık faizin yüzde 1.60 ya da 1.70’e gerilemesinin satışları artırmasını beklemediklerini söylediler.