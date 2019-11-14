İndirim mevsimi! Şimdi al %20 az öde

Sebze ve meyveyi mevsiminde almak aile bütçesine nasıl büyük katkı sağlıyorsa, kıyafet, tatil paketi, derin dondurucu, kamp malzemeleri, spor giyim, mobilya, araç lastiği ve yapı market ürünlerini de sezon dışında almak o kadar avantaj sağlıyor. O nedenle, “Daha yaz yeni bitti, çok var” demeyin. Tasarruflu alışveriş için şimdiden gelecek dönemin planını yapın.

UNUTMAYIN

- Alışverişe çıkarken liste yapın.

- Bütçenizi ve harcama limitinizi belirleyin.

- İnternet sitelerinde fiyat araştırması yapın.

- Toptancılara yakın mağazalara bakmayı unutmayın.

SPOR AYAKKABILAR

Erken davranın, marketlerin, mağazaların ve e-ticaret sitelerinin ekime özel sezon dışı ya da sezon sonu indirimlerini kaçırmayın. Ayakkabı ve giyim mağazaları, ellerinde kalan yaz stoklarını eritmek için mevsim geçişi dönemlerinde ‘sezon sonu kampanyaları’yla büyük indirimler yapıyor. Bu indirimler yüzde 70’i buluyor. Yazın cep yakan ve paraya kıyamadığınız kıyafetleri veya spor ayakkabıları şu sıralar daha ucuza alabilirsiniz.

MOBİLYADA DÜĞÜN ETKİSİ

Mobilyada KDV’de yüzde 10’luk indirim bitse de sektörün önde gelen firmaları yüzde 50’ye varan indirimler yapıyor. Yatak, baza, koltuk takımı, yastık, yorgan ve gardırop alımı için en uygun zaman diyebiliriz. Bu tür ürünler genelde düğün sezonlarının olduğu ilkbahar ve yaz aylarında şu ana göre biraz daha pahalı oluyor.