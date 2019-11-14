İndirim mevsimi! Şimdi al %20 az öde
Alışverişi sezon sonuna bırakanlar yüzde 20 kârlı çıkıyor. Tüketici uzmanları, klima, spor ayakkabı, kamp malzemeleri, mobilya, derin dondurucu ve tatil paketi satın almanın tam zamanı olduğunu söylüyor.
Sebze ve meyveyi mevsiminde almak aile bütçesine nasıl büyük katkı sağlıyorsa, kıyafet, tatil paketi, derin dondurucu, kamp malzemeleri, spor giyim, mobilya, araç lastiği ve yapı market ürünlerini de sezon dışında almak o kadar avantaj sağlıyor. O nedenle, “Daha yaz yeni bitti, çok var” demeyin. Tasarruflu alışveriş için şimdiden gelecek dönemin planını yapın.
UNUTMAYIN
- Alışverişe çıkarken liste yapın.
- Bütçenizi ve harcama limitinizi belirleyin.
- İnternet sitelerinde fiyat araştırması yapın.
- Toptancılara yakın mağazalara bakmayı unutmayın.
SPOR AYAKKABILAR
Erken davranın, marketlerin, mağazaların ve e-ticaret sitelerinin ekime özel sezon dışı ya da sezon sonu indirimlerini kaçırmayın. Ayakkabı ve giyim mağazaları, ellerinde kalan yaz stoklarını eritmek için mevsim geçişi dönemlerinde ‘sezon sonu kampanyaları’yla büyük indirimler yapıyor. Bu indirimler yüzde 70’i buluyor. Yazın cep yakan ve paraya kıyamadığınız kıyafetleri veya spor ayakkabıları şu sıralar daha ucuza alabilirsiniz.
MOBİLYADA DÜĞÜN ETKİSİ
Mobilyada KDV’de yüzde 10’luk indirim bitse de sektörün önde gelen firmaları yüzde 50’ye varan indirimler yapıyor. Yatak, baza, koltuk takımı, yastık, yorgan ve gardırop alımı için en uygun zaman diyebiliriz. Bu tür ürünler genelde düğün sezonlarının olduğu ilkbahar ve yaz aylarında şu ana göre biraz daha pahalı oluyor.
BUNLARIN MODASI GEÇMEZ
İndirim dönemlerinde siyah veya tek renk elbise, etek, beyaz gömlek, trençkot, beyaz sneaker, modası geçmeyecek jean gibi klasik parçalara yatırım yapmak her zaman avantajlıdır. Bütçede çocuk kıyafetleri de önemli yer tutuyor. Bu dönemlerde hızla büyüyen çocuklarınızı da düşünüp, 1-2 beden büyük elbiseleri alıp yaza hazır girebilirsiniz.
ERKEN REZERVASYON
Tatil için erken planlama yapmaya alışmanızda fayda var. Artık rezervasyonları son güne bırakmak, çoğu kişinin tatil heyecanını da alıp götürüyor. Çünkü, yükselen fiyatlar ve otelde yer bulamama durumu, son dönemde rekor kıran turist sayısına bağlı olarak yaşanan sorunlardan biri. Erken yapılan rezervasyonlar yüzde 50-60 fiyat avantajı sağlıyor. Planlar değişse de tüketicilerin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunuyor. Erken rezervasyonda seyahat acentesi veya turizm tesisinin TÜRSAB üyesi olup olmadığına mutlaka bakın, mağdur olmayın.
KAMP MALZEMELERİ
Kamp çadırı, uyku tulumu, mangal, rejisör sandalyesi, balkon sandalyesi gibi ürünlerde çok avantajlı sezon indirimlerini yakalayabilirsiniz.
HIRDAVAT
İnşaat sektöründe faaliyetlerin hızlandığı yaz döneminde, yapı market ve hırdavat ürünlerinin fiyatları talebe bağlı yükselebiliyor. Şu sıralar matkap, vida setleri, musluk, evye, boya, avize, tente, gölgelik, dolap gibi malzemelerde hatırı sayılır indirimleri mağazalarda ve internet sitelerinde görmek mümkün.
KLİMA
Daha çok yaz aylarında tercih edilen klima fiyatları kış yaklaşırken düşüyor. Şu sıralar yüzde 30’a varan indirimler var. Unutmayın klimayı ihtiyaç halinde kışın ısınmak için de kullanabilirsiniz.
ZAM OYUNUNA DİKKAT!
Kaban, palto, kazak gibi kıyafetler için de en uygun dönem, şubat-mart gibi kış aylarının bitmek üzere olduğu dönemdir. ‘İndirimli ürün alıyorum’ derken de oyuna gelmeyin. Yani fiyatı yükseltip indirim yapıyormuş gibi davranan yerlerden uzak durun. İndirimlerin sağlamasını yapmak için benzer ürünlerin fiyatlarını ya internetten karşılaştırın ya da önceden fiyatları not ederek farkı görün.
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