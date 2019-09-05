İndirim dediler vatandaşın sırtına bindiler! Ankara'da da okul servislerinin ücretleri belirlendi

  • Bist 100
    100422
  • Dolar
    5,6879
  • Euro
    6,3075
  • Altın
    280,8140
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek artıyor! Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek artıyor!
Putin: Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı, takas çok sayıda insanı kapsayabilecek Putin: Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı, takas çok sayıda insanı kapsayabilecek
Trump'tan Ruhani'ye mesaj: Gel, 25 Eylül'de görüşelim Trump'tan Ruhani'ye mesaj: Gel, 25 Eylül'de görüşelim
Galatasaray'a şok! Ailesi Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Galatasaray'a şok! Ailesi Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor
Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran’ı görüştü Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran’ı görüştü
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ekimde açılıyor Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ekimde açılıyor
Kilis'te 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen nar kabuğu bulundu Kilis'te 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen nar kabuğu bulundu
İspanya'nın Oscar adayı Almodovar'ın 'Acı ve Zafer' oldu İspanya'nın Oscar adayı Almodovar'ın 'Acı ve Zafer' oldu
HDP'li Batman Belediyesince sözleşmesi feshedilen işçilerden HDP'li belediyeye tepki HDP'li Batman Belediyesince sözleşmesi feshedilen işçilerden HDP'li belediyeye tepki
Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni sözleşme Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni sözleşme
CHP'nin lügatında kaybetmek yok! Yerel seçimlerde Sultanbeyli adayı olan ve yüzde 44 fark yiyen Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı CHP'nin lügatında kaybetmek yok! Yerel seçimlerde Sultanbeyli adayı olan ve yüzde 44 fark yiyen Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı
A Milli takımda Cengiz Ünder şoku yaşanıyor A Milli takımda Cengiz Ünder şoku yaşanıyor
Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı
YKS 2020 tarihi belli oldu mu? 2020 YKS ne zaman? YKS 2020 tarihi belli oldu mu? 2020 YKS ne zaman?
Fatih Terim'in Andone planı belli oldu Fatih Terim'in Andone planı belli oldu
HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış
FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı
İndirim dediler vatandaşın sırtına bindiler! Ankara'da da okul servislerinin ücretleri belirlendi İndirim dediler vatandaşın sırtına bindiler! Ankara'da da okul servislerinin ücretleri belirlendi
Abdullah Avcı Victor Ruiz'i 6 saat izledi Abdullah Avcı Victor Ruiz'i 6 saat izledi
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman alınır? Kaymakamlık sınavı 2019 ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman alınır? Kaymakamlık sınavı 2019 ne zaman?
Başkan Erdoğan ile görüşen Feyzioğlu eleştirilere öyle bir cevap verdi ki: Alman Şansölyesiyle mi görüşecektik? Başkan Erdoğan ile görüşen Feyzioğlu eleştirilere öyle bir cevap verdi ki: Alman Şansölyesiyle mi görüşecektik?
Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti
Monaco açıkladı! Galatasaray bonservis ödedi mi? Monaco açıkladı! Galatasaray bonservis ödedi mi?
Öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşini öldüren annelerini ağır yaralayan zanlı Şeyma öğretmenin hareketlerinden anlam çıkartmış Öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşini öldüren annelerini ağır yaralayan zanlı Şeyma öğretmenin hareketlerinden anlam çıkartmış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 15:09:38 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:15:42

İndirim dediler vatandaşın sırtına bindiler! Ankara'da da okul servislerinin ücretleri belirlendi

CHP'li İstanbul ve İzmir Belediyelerinin ardından Ankara'da da okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlendi. Başkentte 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğu belirtildi.

CHP'li İstanbul ve İzmir Belediyelerinin ardından Ankara'da da okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlendi.

Başkentte 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğu belirtilirken, geçen yıl bin 818 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 30 liraya, bin 989 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 250 liraya, 2 bin 340 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 613 liraya, 2 bin 718 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 36 liraya yükseldiği bildirildi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 75 lira olacağını aktarılırken, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 60 lira olacağı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir'de de öğrenci servis ücretlerine ortalama yüzde 13 zam yapılmıştı.

İMAMOĞLU ZAMMA DOYMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi.

Zamla birlikte minibüslerde indi bindi 2 TL'den 2 buçuk TL'ye, mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler ise 3 TL'ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 4 TL'den 5 TL'ye yükseldi.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ