İndirim dediler vatandaşın sırtına bindiler! Ankara'da da okul servislerinin ücretleri belirlendi

CHP'li İstanbul ve İzmir Belediyelerinin ardından Ankara'da da okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlendi.

Başkentte 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğu belirtilirken, geçen yıl bin 818 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 30 liraya, bin 989 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 250 liraya, 2 bin 340 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 613 liraya, 2 bin 718 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 36 liraya yükseldiği bildirildi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 75 lira olacağını aktarılırken, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 60 lira olacağı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir'de de öğrenci servis ücretlerine ortalama yüzde 13 zam yapılmıştı.

İMAMOĞLU ZAMMA DOYMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi.

Zamla birlikte minibüslerde indi bindi 2 TL'den 2 buçuk TL'ye, mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler ise 3 TL'ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 4 TL'den 5 TL'ye yükseldi.

(Sabah)