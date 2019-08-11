11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 01:21:28
İncirde hedef 38 milyon dolar
Uzun raf ömrü, iriliği ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren “Bursa siyahı” incirin hasadına 13 Ağustos’ta, ihracatına da 15 Ağustos’ta başlanacak.
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sene 34.8 milyon dolar gelir elde edilen üründe, bu sene 38.3 milyon dolarlık ihracat hedefinin olduğu ifade edildi.
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