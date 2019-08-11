İncirde hedef 38 milyon dolar

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sene 34.8 milyon dolar gelir elde edilen üründe, bu sene 38.3 milyon dolarlık ihracat hedefinin olduğu ifade edildi.