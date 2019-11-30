İmzalar atıldı! 3 ilimize 150 milyon avro

  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    269,7120
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi
Fenerbahçe, Yunan oyuncu için harekete geçti! Fenerbahçe, Yunan oyuncu için harekete geçti!
Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 12. bölüm tekrarı bugün var mı? Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 12. bölüm tekrarı bugün var mı?
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler
Derbi öncesi Galatasaray'da 5 eksik! Derbi öncesi Galatasaray'da 5 eksik!
"Banyo yapmıyor" diyerek eşinden boşanmak istemişti... Bir DNA testi daha yapıldı "Banyo yapmıyor" diyerek eşinden boşanmak istemişti... Bir DNA testi daha yapıldı
Bugün burç yorumlarınız ne söylüyor? 30 Kasım 2019 günlük burç yorumları sizlerle.. Bugün burç yorumlarınız ne söylüyor? 30 Kasım 2019 günlük burç yorumları sizlerle..
Türkiye merhem olacak! Filistin’in nabzı hep atacak Türkiye merhem olacak! Filistin’in nabzı hep atacak
Bakan Soylu: 2019'da 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi Bakan Soylu: 2019'da 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi
Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu
Fenerbahçe'de 5 futbolcu ayrılığın eşiğinde! Fenerbahçe'de 5 futbolcu ayrılığın eşiğinde!
KKTC'den Türkiye-Libya açıklaması! KKTC'den Türkiye-Libya açıklaması!
Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı
G.Saray'a Çalhanoğlu şoku! Masadan kalktılar G.Saray'a Çalhanoğlu şoku! Masadan kalktılar
ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 30 Kasım Cumartesi aktüel ürünler listesi ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 30 Kasım Cumartesi aktüel ürünler listesi
30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedir? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları, en komik şoför sözleri 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedir? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları, en komik şoför sözleri
Bakan müjdeyi vermişti! Yapan günde 1000 TL kazanacak Bakan müjdeyi vermişti! Yapan günde 1000 TL kazanacak
İmzalar atıldı! 3 ilimize 150 milyon avro İmzalar atıldı! 3 ilimize 150 milyon avro
Ankara Kalesi'nden düşen kişi yaralandı Ankara Kalesi'nden düşen kişi yaralandı
'Yardım seferberliği' için Doğu Ekspresi ile Kars'a geldiler 'Yardım seferberliği' için Doğu Ekspresi ile Kars'a geldiler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı! Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı!
Çatalca’da başörtülü kadına saldırı Çatalca’da başörtülü kadına saldırı
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu Kadın başkan kadın işçiyi kovdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 09:15:50 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 10:09:34

İmzalar atıldı! 3 ilimize 150 milyon avro

İller Bankası yurt içinde devam eden raylı sistem projeleri için İslam Kalkınma Bankası ile 150 milyon avroluk anlaşma imzaladı. İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, "İlk kent içi ulaşım projemiz olan 'Kentiçi Ulaştırma Programı'nı, 150 milyon avroluk İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile Antalya, Kayseri ve Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz" dedi.

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, İslam Kalkınma Bankası ile 150 milyon avroluk finansman anlaşmasının imzalandığını söyledi. Antalya, Kayseri ve Gaziantep'teki raylı sistem projeleri için 66 tren alımı, İslam Kalkınma Bankası desteğiyle gerçekleşecek.

KAYSERİ'YE 16 TREN ALINACAK

Kayseri Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 30 milyon avro kredi ile Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 63 milyon avro kredi anlaşmalarını belediye başkanlarıyla imzaladıklarını ifade eden Büyük, şöyle konuştu: "Antalya'da 15 istasyondan oluşan 18,1 kilometrelik 2'nci Aşama Meydan-Havaalanı-Expo Raylı Sistem Projesi için 18 araç alımı, 29,5 milyon avro tutarındaki İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile sağlandı." Büyük, İslam Kalkınma Bankasından, Kayseri'de 1'inci ve 3'üncü etapları yapılacak projenin 5,5 kilometrelik hat ve 8 istasyondan oluşan 2'nci etabının yapımına ilave olarak alınacak 16 tren için 30 milyon avroluk finansmanın temin edileceğini söyledi.

GAZİRAY'A 63 MİLYON AVROLUK DESTEK

İLBANK Genel Müdürü, Gaziantep'te ise 16 istasyondan oluşan 25 kilometrelik Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi için 32 araç alımı için toplam 63 milyon avroluk finansmanı da yine İller Bankası aracılığıyla İslam Kalkınma Bankası kaynaklarından kullandırmayı hedeflediklerini belirtti. Büyük, İslam Kalkınma Bankası Grubu ile Türkiye'deki farklı projeler için gerçekleştirilen imza törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Bandar Hajjar, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katıldığını kaydetti.

(Yeni ŞAfak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ