IMF'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: Türkiye listede değil

Çin’de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi de derinden etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomik zararlarından etkilenmemek düğmeye bastı ve bir dizi önlemler aldı. Ekonomik paketler, işverenlere ve çalışanlara rahat bir nefes aldırırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtmayan bir öneri geldi. Açıklanan ekonomi paketini beğenmeyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin başına adeta bela olan IMF'ye başvurulması gerektiğini belirtti. Ancak bu açıklama üzerine IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

KILIÇDAROĞLU HER FIRSATTA ‘IMF’DEN BORÇ ALALIM’ DİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi önlem paketi açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önerilerinde Türkiye'nin IMF'den para alması gerektiğini belirterek "Uluslararası finans kuruluşları bu konuda kaynak ayırdılar. Türkiye olarak girişimlere başlamalıyız " ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları bir ülke yönetemeyeceğini gözler önüne sererken en ufak bir krizde IMF kapılarından ayrılmayacağını da gözler önüne sermişti.

TÜRKİYE VE RUSYA LİSTEDE DEĞİL

Dün IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen’den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde bir açıklama geldi. Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.