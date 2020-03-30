IMF: Türkiye ve Rusya, IMF'den yardım istemedi

  • Bist 100
    88059.5
  • Dolar
    6,5860
  • Euro
    7,2545
  • Altın
    342,8390
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Efsanevi sanatçı koronavirüse yakalandı Efsanevi sanatçı koronavirüse yakalandı
Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir
Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AB, koronavirüs tedbirlerini onayladı AB, koronavirüs tedbirlerini onayladı
İran'da koronavirüs krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor İran'da koronavirüs krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor
sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış
Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı
Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı
İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirdi BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirdi
Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi
Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir
Nijerya'da 2 Çinli madenci kaçırıldı Nijerya'da 2 Çinli madenci kaçırıldı
PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak
Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'
Erzincan'da 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Erzincan'da 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Toyota'nın resim yarışmasının teslim tarihi 19 Mayıs'a uzatıldı Toyota'nın resim yarışmasının teslim tarihi 19 Mayıs'a uzatıldı
Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Mart 2020 Pazartesi 18:28:34 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:30:05

IMF: Türkiye ve Rusya, IMF'den yardım istemedi

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, "Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğu IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulundu" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Thomsen, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve IMF'nin müdahalesine ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.

Kovid-19'un Avrupa'yı sert bir şekilde vurduğuna dikkati çeken Thomsen, krizin ne kadar süreceği bilinmese de ağır bir ekonomik etkisinin olacağını aktardı.

Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, ekonomik çıktının yaklaşık 3'te birini oluşturan, zorunlu olmayan hizmetlerin durdurulduğuna işaret ederek, "Bu sektörlerin kapalı kaldığı her ay, yıllık GSYH'de yüzde 3'lük bir düşüş anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'DA DERİN BİR RESSASYON BU YIL KAÇINILMAZ"

Avrupa'da derin bir resesyonun bu yıl kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Thomsen, bölgedeki tüm ülkelerin krize agresif bir yanıt vermesi gerektiğini ancak müdahalenin kapsamının Avrupa genelinde farklılık gösterdiğini kaydetti.

Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın büyük çaplı müdahaleleri ve Avrupalı liderlerin Avrupa İstikrar Mekanizması'na yaptığı "ulusal mali çabalara destek sağlama" çağrısının, kamu borcu yüksek ülkelere, krize yanıt verebilmeleri için gerekli mali alanı sağlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

IMF yardımına ihtiyaç duyan gelişmekte olan ekonomilere de değinen Thomsen, "Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi olmayan gelişmekte olan 9 ekonominin çoğu IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında acil yardım başvurusunda bulundu." ifadelerini kullandı.

Thomsen, Kovid-19 krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğunu da bildirdi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER