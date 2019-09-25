IMF’nin kimyası bozuldu! 5 ayda çok şey değişti!

  • Bist 100
    101847
  • Dolar
    5,7000
  • Euro
    6,2740
  • Altın
    279,2130
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ersun Yanal derbide stoper için çare arıyor Ersun Yanal derbide stoper için çare arıyor
Fikret Orman döneminde borç 2.4 milyar TL oldu Fikret Orman döneminde borç 2.4 milyar TL oldu
Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde anılıyor: Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş sözleri.. Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde anılıyor: Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş sözleri..
PKK'nin öldü dediği Fadime'yi turistik gezi diye kandırıp ölüme götürdüler PKK'nin öldü dediği Fadime'yi turistik gezi diye kandırıp ölüme götürdüler
Abdullah Avcı için 3 ihtimal masada Abdullah Avcı için 3 ihtimal masada
Riva Projesi’nde hiçbir sorun yok Riva Projesi’nde hiçbir sorun yok
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 3 Avrupa ülkesinin son bildirisinden dolayı çok üzgünüz İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 3 Avrupa ülkesinin son bildirisinden dolayı çok üzgünüz
Siirt-Şırnak hattında Kıran-3 operasyonu: 43 terörist etkisiz hale getirildi Siirt-Şırnak hattında Kıran-3 operasyonu: 43 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray derbide özüne dönüyor Galatasaray derbide özüne dönüyor
Türk dizisi hayranı çıktı! Dev kongreyi İstanbul'a taşıdı Türk dizisi hayranı çıktı! Dev kongreyi İstanbul'a taşıdı
Vatandaşı tatilde koruyacak yasa geliyor Vatandaşı tatilde koruyacak yasa geliyor
Bir ülke daha devreye girdi! F-35'lere sürpriz talip Bir ülke daha devreye girdi! F-35'lere sürpriz talip
İstanbul gece boyu sallanmaya devam etti İstanbul gece boyu sallanmaya devam etti
Beşiktaş'ta seçim ateşi yakıldı! 2 aday... Beşiktaş'ta seçim ateşi yakıldı! 2 aday...
Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü
Dolar 5.70 altında Dolar 5.70 altında
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: O bir tezgahtı. Ada’da egemen eşitliği destekliyoruz KKTC Başbakanı Ersin Tatar: O bir tezgahtı. Ada’da egemen eşitliği destekliyoruz
IMF’nin kimyası bozuldu! 5 ayda çok şey değişti! IMF’nin kimyası bozuldu! 5 ayda çok şey değişti!
"Gizemli hastalığa" yol açmıştı! Satışı durduruldu "Gizemli hastalığa" yol açmıştı! Satışı durduruldu
Gülşen, oğlu Azur'un senelik kreş masrafı 100 bin TL Gülşen, oğlu Azur'un senelik kreş masrafı 100 bin TL
Bankada parası olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı Bankada parası olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul’da silahlı dehşet kamerada İstanbul’da silahlı dehşet kamerada
Herkesin gözü önünde arkadaşına kurşun yağdırdı Herkesin gözü önünde arkadaşına kurşun yağdırdı
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:13:45 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:17:02

IMF’nin kimyası bozuldu! 5 ayda çok şey değişti!

Ankara’da CHP ve İYİ Parti’yle gizlice görüşen IMF, son raporunda Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyüyeceği tahmininde bulundu. Aynı IMF, nisanda ise Türkiye’nin yüzde 2,5 küçüleceğini açıklamıştı. Ekonomimiz ile ilgili bugüne kadar karavana öngörülerde bulunan IMF’nin tahminleri, Türkiye’nin yakaladığı büyümelerin hep altında kalıyor.

Yıllardır Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlerde bulunan IMF, hep karavana öngörülerde bulundu. Nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kere rapor açıklayan IMF’nin geçmiş yıllardaki büyüme tahminleri, Türkiye’nin yakaladığı büyümelerin hep altında kaldı.

2017’de yüzde 5,1 büyüme tahminine karşın Türkiye 7,4 büyüme kaydetti. 2018’de de benzer bir isabetsiz tahminde bulunan IMF, Türkiye’nin yüzde 0,4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Ancak Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüme kaydetti.

IMF’YE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM

Geçen hafta Ankara’da CHP ve İYİ Partili kurmaylarla yapılan gizli görüşme skandalına imza atan IMF heyetinin hazırladığı son raporda ise Türkiye’nin bu yıl yüzde 0,25 büyüyeceği tahmininde bulunuldu. Nisan 2019’daki raporda Türkiye’nin bu yıl yüzde 2,5 küçüleceği tahmininde bulunan IMF’nin beş ay sonra keskin bir dönüş yapıp Türkiye’nin büyüyeceğini rapor etmesi dikkat tekti. Ancak son aylarda açıklanan ekonomik veriler Türkiye’nin daha yüksek bir büyümeyle 2019’u tamamlayacağını gösteriyor. Yeni Ekonomi Programı’nda Türkiye’nin büyüme bu yılki büyüme hedefi yüzde 2,3 olarak açıklandı.

KÖTÜ GÖSTERME PLANI

Uluslararası Para Fonu IMF’nin son yıllarda kaleme aldığı Türkiye raporlarında başvurduğu önemli bir plan dikkat çekiyor. Nisan raporlarında Türkiye ekonomisini olabildiğince kötü göstermeye çalışan IMF raportörleri, yıl sonunun yaklaşmasıyla belirginleşmeye çalışan büyüme rakamlarına sonradan ayak uydurmak zorunda kalıyor. Eylül-Ekim raporlarında kötü not politikasını bir miktar gevşeten IMF yöneticilerinin isabetsiz öngörüleri, ‘uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini azaltma gayreti’ olarak değerlendiriliyor.

BEŞ AYDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

4. Madde Görüşmeleri’nin tamamlamasının ardından yayımlanan raporda, IMF Türkiye heyetinin Türk ekonomisinde bu yıl bir ekonomik daralma beklemediği belirtildi. Raporda: “Lira toparlandı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldü. Türkiye, iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0,25) bekliyoruz” denildi.

BÜYÜME TEKRAR BAŞLADI

Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığı ve bunun teşviklerle desteklendiği belirtilen raporda, genişleyici maliye politikasının ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığından dolayı ekonominin yılın ilk yarısında olumlu büyüme kaydettiği vurgulandı.

(Yenişafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ