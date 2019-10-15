IMF küresel büyüme tahminlerini yeniden düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini yeniden düşürdü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2019 sayısını “Küresel İmalatın Gerileme Dönemi, Artan Ticaret Engelleri” başlığı ile yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e çekildiği belirtildi.

IMF'ın raporunda, "Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya bulunuyor. 2019 küresel büyüme tahmini bu nedenle yeniden aşağı yönlü revize edilerek yüzde 3’e düşürüldü. Bu küresel finansal krizden sonra en yavaş hız." değerlendirmesine yer verildi.

Düşük büyümenin artan ticaret ihtilaflarının bir sonucu olduğu belirtilen raporda, “ticari ve jeopolitik yüksek belirsizlikler”, “bazı gelişmekte olan ekonomilere ait özel faktörlerin makroekonomik baskıya neden olması”, “düşük verimlilik artışı ve gelişmiş ekonomilerde yaşlanan nüfus gibi yapısal etkenler” küresel ekonominin düşük büyümesini etkileyen diğer unsurlar olarak gösterildi.

Raporda, ekonomik görünümdeki aşağı yönlü risklerin arttığına vurgu yapılarak, “Ticaretin önündeki engeller ve Brexit'e bağlı riskler dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler tedarik zincirlerini daha da bozabilir ve güveni, yatırımı ve büyümeyi zedeler.” ifadesine yer verildi.

“Senkronize bir yavaşlama” ve “belirsiz bir toparlanma” ile küresel ekonomik görünümün “riskli” kaldığı aktarılan raporda, küresel olarak yüzde 3'lük bir büyümede politika hatalarına yer olmadığı vurgulanarak, politika yapıcılarına, iş birliği içinde “acil” olarak ticari ve jeopolitik gerginlikleri giderme çağrısı yapıldı.

Büyüme tahminleri



IMF raporuna göre, ABD için büyüme tahmini 2019'da yüzde 2,6'dan yüzde 2,4’e düşürülürken, 2020 yılı için yüzde 1,9’dan yüzde 2,1’e yükseltildi. Avro Bölgesi için 2019 büyüme tahmini de yüzde 1,3'ten 1,2'ye, 2020 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e düşürüldü. Japonya için 2019'da büyüme öngörüsü yüzde 0,9'da sabit tutulurken, 2020 için yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseltildi.

Almanya'nın bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürülen büyüme tahmini, 2020 için de yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye revize edildi. İngiltere için 2019'da büyüme tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2020 için yüzde 1,4'te sabit bırakıldı.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme tahmini 2019 için yüzde 4,1'den yüzde 2,9’a, 2020 için de yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya indirildi. Çin ekonomisi için büyüme öngörüsü bu yıl yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e, 2020 için de yüzde 6’dan yüzde 5,8'e düşürüldü.

IMF, temmuzda küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekmişti.

IMF raporunda, Türkiye için 2019'da büyüme beklentisi yüzde eksi 2,5’ten yüzde 0,2’ye, 2020 için de yüzde 2,5’ten yüzde 3'e yükseltildi. Fonun Türkiye için enflasyon tahmini de bu yıl için yüzde 17,5’ten yüzde 15,7’ye ve gelecek yıl içinde yüzde 14,1’den yüzde 12,6’ya çekildi. Türkiye için işsizlik oranı beklentisini artıran IMF, bu yıl için yüzde 12,7’den yüzde 13,8’e ve 2020 için de yüzde 11,7’den yüzde 13,7’ye yükseltti.

(AA)