IMF, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı
Son dakika: IMF, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.
IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.
İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.
- ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi
- İş Dünyasına Göre Corona Virüs Küresel Ekonomiyi Negatif Etkilerken, Türkiye için Yeni Fırsatlar Oluşturacak
- IMF, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı
- Korona virüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü
- Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi