İmar Barışı’yla 7 milyon yapıya tapu

İmar barışından en fazla faydalanan illere bakıldığında, 1 milyon 87 bin 963 bağımsız birimle İstanbul birinci durumda.

İmar barışından yararlanmak için başvuranlar, Yapı Kayıt Belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'ini temmuz sonunda yatırmıştı. Geri kalan bedelin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor.İmar barışından bugüne kadar 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı ve başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı.