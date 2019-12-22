İmar Barışı’yla 7 milyon yapıya tapu

  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5530
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oğuzhan Özyakup: Tribünlere kulağımızı kapatacağız Oğuzhan Özyakup: Tribünlere kulağımızı kapatacağız
Rıdvan Dilmen: Diagne, Galatasaray'ın en iyi transferi olur Rıdvan Dilmen: Diagne, Galatasaray'ın en iyi transferi olur
Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı? Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı?
Yeni Tip Denizaltı Projesi Pirireis bugün havuza çekilecek Yeni Tip Denizaltı Projesi Pirireis bugün havuza çekilecek
EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih robotu sizlerle EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih robotu sizlerle
Uludağ'da orman yangını! Çalışmalar şitddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor Uludağ'da orman yangını! Çalışmalar şitddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor
Yerli otomobil bu kez de dışarıda görüntülendi Yerli otomobil bu kez de dışarıda görüntülendi
Kontrol noktasından uygulama yapan trafik polisi eşine de cezayı kesti Kontrol noktasından uygulama yapan trafik polisi eşine de cezayı kesti
İçişleri Bakanlığı müfettişleri tespit etti: İmamoğlu, şirketine ait aracın 36 bin TL'lik masrafını belediyeye ödetti İçişleri Bakanlığı müfettişleri tespit etti: İmamoğlu, şirketine ait aracın 36 bin TL'lik masrafını belediyeye ödetti
Çekici terörüne son Çekici terörüne son
8 Afrika ülkesi daha 74 yıllık sömürge parası CFA frangını bırakıyor 8 Afrika ülkesi daha 74 yıllık sömürge parası CFA frangını bırakıyor
Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Ankara'da servis aracı ile yolcu otobüsü çarpıştı Ankara'da servis aracı ile yolcu otobüsü çarpıştı
BM: Libya'da yaşananları endişeyle izliyoruz BM: Libya'da yaşananları endişeyle izliyoruz
Trump ve Abe arasında Kuzey Kore ve İran trafiği Trump ve Abe arasında Kuzey Kore ve İran trafiği
İstanbullular dikkat! İDO'nun bazı seferleri iptal edildi İstanbullular dikkat! İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Büyük hesaplaşma! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11’ler Büyük hesaplaşma! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11’ler
Terim neşteri vurdu Terim neşteri vurdu
Ndiaye’de işlem tamam Ndiaye’de işlem tamam
Emilia Clarke, artık hayranlarıyla selfie çektirmeyecek Emilia Clarke, artık hayranlarıyla selfie çektirmeyecek
Bronşitin çaresi! Çörekotu macunu Bronşitin çaresi! Çörekotu macunu
Ece Çeşmioğlu'ya doğum gününde evlilik teklifi Ece Çeşmioğlu'ya doğum gününde evlilik teklifi
Oynamak için düğünü erteliyor Oynamak için düğünü erteliyor
Zeynep Koçak: İlk defa böyle bir acı yaşıyorum Zeynep Koçak: İlk defa böyle bir acı yaşıyorum

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 23:38:05

İmar Barışı’yla 7 milyon yapıya tapu

31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı uygulamasında sona gelindi.

İmar barışından en fazla faydalanan illere bakıldığında, 1 milyon 87 bin 963 bağımsız birimle İstanbul birinci durumda. 

İmar barışından yararlanmak için başvuranlar, Yapı Kayıt Belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'ini temmuz sonunda yatırmıştı. Geri kalan bedelin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor.İmar barışından bugüne kadar 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı ve başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ