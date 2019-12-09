İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta

  • Bist 100
    108930
  • Dolar
    5,8038
  • Euro
    6,4283
  • Altın
    273,2120
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar? Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar?
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız Fenerbahçeli Serdar Aziz: Sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız
Rusya tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi Rusya tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi
Resti çekti: Daha fazla kaybedemeyiz Resti çekti: Daha fazla kaybedemeyiz
Suudiler'den petrolde şaşırtan hamle Suudiler'den petrolde şaşırtan hamle
Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak
Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı
Küresel silah endüstrisi büyümeyi sürdürdü Küresel silah endüstrisi büyümeyi sürdürdü
Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti
Avrupa'daki Arakanlı Müslümanlar adaletin yerini bulacağına inanıyor Avrupa'daki Arakanlı Müslümanlar adaletin yerini bulacağına inanıyor
Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi
Senegal, emperyalizmle savaşan devlet adamı ve alim Hacı Ömer Tall'ı unutmuyor Senegal, emperyalizmle savaşan devlet adamı ve alim Hacı Ömer Tall'ı unutmuyor
Kolombiya'da Hong Kong'taki 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler ortaya çıktı Kolombiya'da Hong Kong'taki 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin 'General'i vites artırdı Fenerbahçe'nin 'General'i vites artırdı
Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi! Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi!
Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor
Sadık, performansıyla sınıfı geçti Sadık, performansıyla sınıfı geçti
Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı! Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı İzel Şener kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında? Doya Doya Moda yeni yarışmacı İzel Şener kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:28:42 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 12:29:21

İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta

İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 31 Aralık'ta sona erecek.

İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 1 Temmuz'da uzatılmıştı.

Söz konusu sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuruyu yapması gerekiyor.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Ali Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Haziran'da başvuru süresi dolan imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğunu anımsatarak, başvuru süresinin ise 31 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Yüksel, "İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyordu. Kalan yüzde 75'lik kısmın son ödeme tarihi ise 31 Aralık. Bu süreyi geçirenlerin belgesi iptal edilebilir." dedi.

"Son günlere bırakmayın"

Ali Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamalarda ödeme süresinin kesinlikle uzatılmayacağının belirtildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda son günlerde yoğunluk yaşanabilir." diye konuştu.

Tarımsal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de 31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Hazine'ye ait tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barışına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir, kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecrimisil ödemesi ise bitecek."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ