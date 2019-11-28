İmamoğlu'nun rakam aldatmacasıyla halkı kandırdığı ortaya çıktı! Su zammı AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin red oyu ile iptal edildi.

İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi. İstanbul'da su tarifelerinde, 2020 Mayıs ayına kadar eski tarife uygulanmaya devam edecek.

BAHSEDİLDİĞİ GİBİ ORAN 20 DEĞİL 80!



İSKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejimi aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejiminin aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.

İBB Meclisi'ne yarın gelecek İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, konut tüketim tarifelerinde değişiklik yapılarak yüzde 80'lere varan zam yapıldığı anlaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu su tarifeleriyle ilgili olarak büyük bir skandala imza attı. Sunulan yeni teklifte, mevcut tarife aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80’e varan zam talep edildi. Zam skandalını ortaya çıkaran eski İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Eraslan, şunları anlattı: Burada kademe 10 metreküpe düşürülerek üzerindeki her harcamaya yüzde 80 zamla 7,20 lira bedelle tahsilat yapılacaktır. Yani bu zam dezavantajlı kesimin faturalarına yüksek bir bedelle yansıyacaktır. Önceki tarifede 16 metreküp ve üzeri fiyatı 6 lira iken 20 metreküp esasına göre fiyat 10,80 lira olmuştur. Bahsedildiği gibi zam oranı yüzde 20 değil, gizlenerek yüzde 80’e varmıştır” dedi.

Zam skandalını ortaya çıkaran eski İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Eraslan, şunları anlattı: "Aylık tüketime esas alınan kademelendirmede 0-15 metreküp olan Konut 1. Kademe tarifesi 0-10 metreküp olarak düşürülmüş ve gizli bir zam ilave edilmiştir. Düşük gelirli ve kalabalık ailelerin tamamına yakını kaldırılan 0-15 metreküp dilimine girmektedir ve tarife halen 4 liradır.