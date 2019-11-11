İmalat sanayiine KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, imalat sanayiinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor.

YENİ ÖDEME MODELİ

Sağlanacak desteklerin yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçilecek. İmalat sanayii ve orta yüksek, yüksek teknolojili imalat sanayii sektörlerine yönelik KOSGEB desteklerindeki önceliklendirme devam edecek. Proje teklif çağrılarında da 11. Kalkınma Planı'nda yer alan sektörlere öncelik tanınacak.

KREDİLERE İLAVE DESTEK

Öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik, bankalar tarafından kullandırılan yatırım kredilerinde de ilave destek sağlanacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi uygulamasına ilişkin çalışmalara devam edilirken, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile destek kararı verilen yatırım projeleri için nakit desteği temin edilecek. Stratejik yatırımlar için faiz ve istihdam destekleri ise avantajlı oran, süre ve tutarlarda uygulanacak.