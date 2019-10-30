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30 Ekim 2019 Çarşamba 13:05:47 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 13:08:42

İlker Cumbul: Teleferik kullanımı turizm gelirlerini arttıracak

Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, teleferik ile ulaşımın büyük şehirlerde sadece toplu taşımaya yeni bir alternatif olarak değil aynı zamanda çevreyi koruyan, turizm gelirlerini de artıran bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, teleferikle ulaşımın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Cumbul, teleferik ulaşımın yaygınlaşmasıyla trafik yoğunluğu ve trafik kazası yüzdeleri nedeniyle kaybedilen vaktin geri kazanılacağını belirterek trafik sorunu nedeniyle hem zaman hem de ekonomik kayıp yaşandığını belirtti. 

Başkan Cumbul, “Yoğun trafikte ciddi miktarda akaryakıt boşa harcanıyor. Bu kadar değerli israf ediyoruz. Ülkemizin milyarlarca liralık kaynağını da kaybediyoruz. Teleferik sistemlerine yapılacak yatırım bu kayıptan çok daha az” dedi.

"Araçların ömürleri neredeyse hareket etmeden tükeniyor"

 Araçların yakıt tüketiminin yoğun trafikte neredeyse iki katına çıktığını belirten Başkan Cumbul, “Dur-kalk sırasında sadece akaryakıt değil amortisman giderlerinde de artış meydana geliyor. Araçların ömürleri neredeyse hareket etmeden tükeniyor. Üstelik zararımız sadece bununla da kalmıyor. Bu kaybı sadece ekonomik boyutuyla değil doğaya verdiği zarar açısından da değerlendirmeliyiz. Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar herkes tarafından biliniyor. Avrupa’nın bazı bölgelerinde fosil yakıt kullanan araçların meydanlara girişleri yasaklanıyor. Kullanımları bir nevi kısıtlanıyor. Teleferik ile ulaşımın hayata geçmesinin gecikmesi nedeniyle geri kazanılması zor kayıplar veriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Teleferikle ulaşımın şehir gürültüsünün de azalmasında faydalı olacağını belirten Cumbul, “Sokağa çıktığınızda bir an etrafınızı dinleyin ve bu seslerin olmadığını hayal edin. Günlük hayatın bizleri bu kadar yormasının nedenlerinden birisi de bu gürültü. Teleferik ile ulaşım sağlandığında şehirlerin gürültüsü de azalacak" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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