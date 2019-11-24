İlk yılında günde 1200 sefer

İstanbul Havalimanı'nda ocak ekim döneminde, iç hatta 10 milyon 157 bin 579, dış hatta 31 milyon 635 bin 100 kişi seyahat etti. Bu dönemde, toplam 41 milyon 792 bin 679 yolcunun ağırlandığı İstanbul Havalimanı, hava trafiği açısından da yoğun dönemi geride bıraktı. “Türkiye'nin Zafer Anıtı” İstanbul Havalimanı'nda ocak-ekim döneminde iç hatta 65 bin 401, dış hatta 194 bin 981 sefer icra edildi. Bu dönemde havalimanından toplam 260 bin 382 sefer yapıldı.

193 BİN DIŞ HAT SEFERİ

Bu yılın ocak-ekim döneminde bazı hava yolu şirketleri tarafından toplam 257 bin 866 ticari sefer icra edildi. Yolcular, iç hatta 64 bin 55, dış hatta 193 bin 811 ticari uçuş vasıtasıyla İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.On aylık dönemde İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen iç hat seferleriyle 79 bin 229 ton bagaj, kargo ve postadan oluşan yük nakledildi. Dış hatta ise 481 bin 643 ton yük taşındı. Bu dönemde toplam 560 bin 872 tondan oluşan bagaj, kargo ve postanın havalimanından yapılan seferlerle nakledildiği hesaplandı.

TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK BAŞARISI

Büyük göç kapsamında Atatürk Havalimanı dünya üzerinde sayılı olabilecek bir şekilde 45 saat için planlanan ancak 33 saatte rekor sayılan bir lojistik operasyonla İstanbul Havalimanı”na sorunsuz bir şekilde taşınmıştı. Sivil havacılık tarihinin en iddialı operasyonlarından biri olarak adlandırılan taşınma, Türkiye'nin lojistik başarısının kanıtı niteliğinde. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, mega taşınma sürecinde başarılı operasyonun mimarlarındandı.

BAŞARILI TAŞINMA ANINDA ADAPTASYON

Atatürk Havalimanı'ndan nisan ayında yapılan büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbulHavalimanı, nisan-ekim arasında 41 milyon 474 bin 497 yolcu ağırlandı. 7 aylık bu dönemde 9 milyon 963 bin 763 yolcu iç hat, 31 milyon 510 bin 734 yolcu dış hat seferleriyle seyahat etti. Uçuş trafiği açısından yoğun dönemi geride bırakan İstanbul Havalimanı'ndan nisan-ekim arasında iç hatta 63 bin 925, dış hatta ise 193 bin 827 sefer icra edildi. Bu dönemde toplam 257 bin 752 sefer düzenlendi. Nisan ile ekim ayları arasında, 214 günde, icra edilen hava trafiği göz önüne alındığında, İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1.204 geliş-gidiş seferi yapıldı.