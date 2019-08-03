İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık

  • Bist 100
    99679.4
  • Dolar
    5,5602
  • Euro
    6,2031
  • Altın
    257,6040
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Antalya'da kaybolan Filistinli kız çocuğu, jandarma tarafından bulunup, annesine teslim edildi Antalya'da kaybolan Filistinli kız çocuğu, jandarma tarafından bulunup, annesine teslim edildi
Yerli ilaç üretimi ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandıracak Yerli ilaç üretimi ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandıracak
Güneş yanığına 3 adımda müdahale edin Güneş yanığına 3 adımda müdahale edin
Yargıtay'dan anlaşmalı boşananlar için emsal karar Yargıtay'dan anlaşmalı boşananlar için emsal karar
Duayen oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti Duayen oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Komşuları İrlandalı çifti bu hale getirdi! Yazlıkta dehşet! Komşuları İrlandalı çifti bu hale getirdi! Yazlıkta dehşet!
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rumların hukuksuz adımlarına uyarı mesajı Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rumların hukuksuz adımlarına uyarı mesajı
Kaliforniya’da felaket! Uçurum çöktü Kaliforniya’da felaket! Uçurum çöktü
ABD, Rusya'ya yeni yaptırım paketi getirdi ABD, Rusya'ya yeni yaptırım paketi getirdi
Bursa'da asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı Bursa'da asansör boşluğuna düşen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Adana'da Suriyeli çocuğu kaçırıp babadan 20 bin dolar istemişler Adana'da Suriyeli çocuğu kaçırıp babadan 20 bin dolar istemişler
Adana'da otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi kurtarılamadı Adana'da otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi kurtarılamadı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: İnternet yayınlarına ilişkin düzenleme birçok açıdan faydalı bir adım İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: İnternet yayınlarına ilişkin düzenleme birçok açıdan faydalı bir adım
İzmir'de feci kaza: Ambulans ve otomobil çarpıştı İzmir'de feci kaza: Ambulans ve otomobil çarpıştı
Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor
İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık
CHP'li Salıcı'dan yanıt geldi! Yalanlarken doğruladı CHP'li Salıcı'dan yanıt geldi! Yalanlarken doğruladı
Giresun Üniversitesi'nden AYM'nin terör destekçisi akademisyenleri koruyan "hak ihlali" kararına tepki Giresun Üniversitesi'nden AYM'nin terör destekçisi akademisyenleri koruyan "hak ihlali" kararına tepki
Tiryakilerin merakla beklediği zamlı sigara fiyatları Tiryakilerin merakla beklediği zamlı sigara fiyatları
Süper Lig'de dikkat çeken transferler Süper Lig'de dikkat çeken transferler
Porto Riko Valisi Rossello görevinden istifa etti Porto Riko Valisi Rossello görevinden istifa etti
Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde
Lionel Messi'ye şok ceza! Lionel Messi'ye şok ceza!
Şişli'de çatı katı alev alev yandı Şişli'de çatı katı alev alev yandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:31:31 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:32:15

İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık

Türkiye'deki altın mevduatları, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar liraya varan artış kaydederek 52 milyar lirayı aştı.

Yurt içinde gram altının fiyatında ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 52 milyar lirayı aştı.

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt içinde döviz kurundaki gelişmelerin yön verdiği ilk yarıda yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk yarısını 184,7 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 262,5 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 42,1 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL 4,5862 seviyesinden 5,7925'e çıktı ve yüzde 26,3 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk yarıda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 artarak 52 milyar 58 milyon 316 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk yarısında 32 milyar 289 milyon 273 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da 20 milyar liraya yakın bir artışa işaret etti.

İstanbul'da 16,5 milyar liralık altın mevduatı var

Türkiye'de, 2019'un ilk yarısı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 16 milyar 513 milyon 294 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul'u 5 milyar 423 milyon 406 bin lirayla Ankara, 2 milyar 881 milyon 323 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 903 milyon 802 bin lirayla da Bursa takip etti.

Bu dönemde Konya'da 1 milyar 482 milyon 689 bin liralık, Kocaeli'de 1 milyar 338 milyon 510 bin liralık ve Antalya'da 1 milyar 308 milyon 624 bin liralık altın mevduatına yatırım yapıldı. Böylece 7 kentte altın mevduatı tutarının 1 milyar liranın üzerine çıktığı görüldü.

Altın mevduatının en düşük olduğu kent ise 27 milyon 724 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 31 milyon 320 bin lirayla Bayburt, 34 milyon 664 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 170 bin lirayla da Kilis izledi.

Altın mevduatı en fazla Nevşehir'de arttı

Toplam altın mevduatının 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 87,8 ile Nevşehir oldu. Nevşehir'in 2018'in haziran sonunda 118 milyon 666 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 222 milyon 879 bin liraya ulaştı ve 104 milyon 213 bin lira artmış oldu.

Altın mevduatı artışında Nevşehir'i yüzde 85,7'yle Iğdır, yüzde 85,1'le Çankırı, yüzde 83,5'le Kütahya, yüzde 82'yle Ardahan, yüzde 80,2'yle de Aksaray takip etti.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, tek azalış yaşanan kentin Batman olması dikkati çekti. Batman'ın altın mevduatı 2019'un ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 167 milyon 742 bin liradan 153 milyon 641 bin liraya geriledi.

(AA)

"Ayıp ettiler be ya" "Böyle kardeşlik olmaz olsun"
FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere'den milyonlarca liralık darbe
Türkiye BMGK'de son kez uyardı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! Bursa'da yakalandı
Terör örgütü PKK Pençe'leniyor: 6 terörist etkisiz halde
Bakan açıkladı! 92 ilaç daha ödeme listesine alındı
Fenerbahçe, Kolarov transferinde mutlu sona çok yaklaştı
Rusya'da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi
"Trump Afganistan'daki ABD askerlerini 2020 seçimlerine kadar çekmek istiyor"
FETÖ soruşturmasında 41 polis hakkında gözaltı kararı
İhracatta temmuz rekoru
Ya kurulacak ya kurulacak
Bağ-Kur'luya 1800 gün erken emeklilik
Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması
Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu
Pentagon'a fren! Trump dev şirketin kazanmasını istemedi
Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, alkışlarla karşılandı
Gökçek 'inanılmaz' deyip duyurdu! Yavaş skandal talimatı verdi...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ