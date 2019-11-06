  • Bist 100
    100584
  • Dolar
    5,7549
  • Euro
    6,3830
  • Altın
    275,6720
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Her Yerde Sen final mi yapacak? Her Yerde Sen neden final yapıyor? Her Yerde Sen final mi yapacak? Her Yerde Sen neden final yapıyor?
Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki: Başka ne iş yapacağız? Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki: Başka ne iş yapacağız?
Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı yapıyor! Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı şartları neler? Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı yapıyor! Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı şartları neler?
İmamoğlu kitabı piyasaya çıktı parti karıştı! Canan Kaftancıoğlu öfkeli İmamoğlu kitabı piyasaya çıktı parti karıştı! Canan Kaftancıoğlu öfkeli
İlk rüzgar türbini fabrikası kasım sonunda devreye girecek İlk rüzgar türbini fabrikası kasım sonunda devreye girecek
Dijital merkez bankası parası geliyor Dijital merkez bankası parası geliyor
Böbrekteki işlev kaybı organ nakline kadar ilerleyebiliyor Böbrekteki işlev kaybı organ nakline kadar ilerleyebiliyor
Üniversitede 'Hoca' müzik dünyasında 'ChanCe' Üniversitede 'Hoca' müzik dünyasında 'ChanCe'
TÜYAP Kültür Fuarları Onur Ödülleri sahiplerini buldu TÜYAP Kültür Fuarları Onur Ödülleri sahiplerini buldu
Soner Yalçın'dan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi dikkat çeken yazı: Çıkalım dünya ringine gerçekleri anlatalım Soner Yalçın'dan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi dikkat çeken yazı: Çıkalım dünya ringine gerçekleri anlatalım
Fatih gemisi sondaj için hazır Fatih gemisi sondaj için hazır
İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi Beylikdüzü'nden tanıdık isme İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi Beylikdüzü'nden tanıdık isme
Ünlü şarkıcı Işın Karaca boşandı Ünlü şarkıcı Işın Karaca boşandı
Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
Yeniden değerleme zam oranını Başkan Erdoğan belirleyecek Yeniden değerleme zam oranını Başkan Erdoğan belirleyecek
Bakan talimat verdi! Süreç durduruldu Bakan talimat verdi! Süreç durduruldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Paramız olmadığı için S-400 alamayacağız Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Paramız olmadığı için S-400 alamayacağız
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya: Nato kafa, Nato mermer Bakan Soylu'dan Avrupa'ya: Nato kafa, Nato mermer
Bakan Dönmez açıkladı! 50 milyon kişi aktif kullanıyor Bakan Dönmez açıkladı! 50 milyon kişi aktif kullanıyor
Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı
Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu
Libertadores Kupası final maçı Peru'da oynanacak Libertadores Kupası final maçı Peru'da oynanacak
Boron'un yeni ürünlerinin lansmanı bu hafta yapılacak Boron'un yeni ürünlerinin lansmanı bu hafta yapılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:18:20 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 13:19:01

İlk rüzgar türbini fabrikası kasım sonunda devreye girecek

Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi Çiçekliyurt, "Kasım sonu itibarıyla YEKA projesinin ilk türbin fabrikası üretime hazır hale geliyor olacak." dedi.

Siemens Gamesa Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, AA'nın global iletişim ortaklığıyla Sheraton Otel'de gerçekleştirilen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK) "İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri" başlıklı panelinde, İzmir'deki fabrikada üretilecek nasellerin yıllık 100 adet planlandığını, bunun ise yaklaşık 500 megavat elektrik üretebilecek bir potansiyele tekabül ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini üst seviyeye taşımak için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesinde yer almaktan mutlu olduklarını dile getiren Çiçekliyurt, "Fabrikamız 40 bin metrekare bir yerleşkede bulunuyor ve projenin tamamlanmasıyla 500 kişilik bir istihdam yaratacağımızı düşünüyoruz ."diye konuştu.

"Fabrikamızda çalışan mühendislerin tamamı Türk"

Çiçekliyurt, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün sanayileşmesi noktasında önemli bir adım olan türbin fabrikası üretiminden sonra tedarik geliştirme sürecinin başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de ilk ve tek türbin fabrikasını kuruyor olmanın bugün mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Türkiye ekibimiz olmak üzere burda global operasyon ve üretim ekiplerimiz ile çok titiz, disiplinli bir çalışma gerçekleştirdik. Son derece planlı, her hafta gelişmeleri takip ederek bugünlere ulaştık. Yerli ve ithal üretim ekipmanları fabrikamıza gelmiş ve yerleşmiş durumda. Kasım sonu itibarıyla bu fabrika üretime hazır hale geliyor olacak. Şu anda belgelendirme ile ilgilenmekteyiz. Artık, bu yatırımın son noktalarını koyma aşamasındayız. Fabrikamızda çalışan mühendislerin tamamı Türk mühendislerden oluşuyor ve birçoğu ters beyin göçüyle ülkemize geldi. Bu durumdan ayrıca memnuniyet duyuyoruz."

Çiçekliyurt, faaliyete geçecek fabrikanın Türkiye’de ilk ve tek olmasının yanı sıra nispeten yeni ve gelişmekte olan bir sektörün gerçek anlamda oluşmasına somut katkı sağlayacağını işaret etti.

"2020'de TÜREK İzmir'de yapılacak"

Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım da ilk yapılan YEKA ihalesinde yoğunlaşılan konuların başında bu projenin finansman aşamasının gerçekleştirilmesinin geldiğini söyledi.

YEKA 1 kapsamında açılacak fabrikanın 8-10 ay içinde üretimini tam kapasiteye çıkaracağını belirten Yıldırım, "Bu projeyi hepimiz başardık. Ciddi sıkıntılar yaşadık, farklı açılımlar ve çözümler denedik. Finansman noktasında J.P. Morgan gibi bir bankayı aranjör olarak gösterdik. Şu an geldiğimiz noktadan dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, TÜREK'in gelecek yıl İzmir'de yapılacağını da sözlerine ekledi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ