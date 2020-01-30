İlave tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 taşeron tediye ödeme tarihleri

İlave tediye ödemeleri yoğun ilgi görüyor. İlave tediye ödemesi alan işçiler bu sene kendilerine ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Kamu işçilerinin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemeleri toplam 4 taksitte yapılıyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere tüm işçilerin ödeme tarihleri Resmi Gazete'de açıklandı. 2020 taşeron tediye ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmeler haberimizde..

2020 TAŞERON TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödeniyor. Bu yıl ilk 26 günlük ödemeler 22 Mayıs’ta tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.

2020 İLAVE TEDİYE NE KADAR?

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.

KİMLER NE KADAR TEDİYE ALACAK?



Brüt ücret İlave tediye

2.943 TL 913 TL

3.000 TL 929 TL

3.500 TL 1.084 TL

4.000 TL 1.239 TL

4.500 TL 1.394 TL

5.000 TL 1.548 TL