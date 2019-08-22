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22 Ağustos 2019 Perşembe 14:42:46 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:43:27

İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı

Türkiye'nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak, geçen yıl 1 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolar seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatına ilişkin haber bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu ürün grubunun ithalatı, 2009 yılında 4 milyar 427 milyon dolarken, 2018 yılında yüzde 7,6 artışla 4 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatının yüzde 50,4’ünü paketlenmiş ilaçlar oluşturdu. Söz konusu ürün grubunun ithalatı 2 milyar 402 milyon dolar oldu. Bu ürün grubunu sırasıyla yüzde 35 pay ve 1 milyar 667 milyon dolar ile "kan ürünleri ve aşılar", yüzde 3,7 pay ve 177 milyon dolar ile antibiyotikler takip etti.

Aynı yılda "provitamin ve vitamin" ithalatı 127 milyon dolar, "paketlenmemiş ilaçlar" ithalatı ise 123 milyon dolar oldu.

2018 yılında ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatı yapılan ülkeler arasında yüzde 18,4 ile Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla yüzde 11,7 ile ABD, yüzde 8,1 ile Güney Kore, yüzde 7,9 ile İsviçre, yüzde 6,8 ile İtalya ve yüzde 6,5 ile Fransa takip etti.

(AA)

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