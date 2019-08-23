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23 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 01:27:15

İlaç İhracatı katlandı

Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 kat artarak 1 milyar 195 milyon dolar seviyesine çıktı.

Türkiye’nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak 2018 yılında 1 milyar 195 milyon dolara ulaştı.

4 MİLYAR DOLAR

Söz konusu ürün grubunun ithalatı, 2009 yılında 4 milyar 427 milyon dolarken, 2018 yılında yüzde 7,6 artışla 4 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ilaç ve eczacılık ürünleri ithalatının yüzde 50,4’ünü paketlenmiş ilaçlar oluşturdu.

AŞILAR İLK SIRADA

Söz konusu ürün grubunun ithalatı 2 milyar 402 milyon dolar oldu. Bu ürün grubunu sırasıyla yüzde 35 pay ve 1 milyar 667 milyon dolar ile “kan ürünleri ve aşılar”, yüzde 3,7 pay ve 177 milyon dolar ile antibiyotikler takip etti.

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