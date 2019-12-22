İkisi SUV biri sürpriz

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılacağı tarih kesinleşti. Yerli otomobilin ön gösterimi, 27 Aralık'ta Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık'taki tanıtım etkinliğinde iki farklı elektrikli SUV model vitrine çıkacak. Bunların yanı sıra, bir de sürpriz bir model tanıtılacak.

SEDAN OLABİLİR

Türkiye'de tüketiciler Avrupa'nın aksine en çok sedan modelini tercih ettiği için sürpriz modelin hatchback yerine sedan olması bekleniyor. Her üç modelin de elektrikle çalıştığı belirtilirken, prototip modellerin Türkiye'nin gözü önünde küçük bir tur atacağı belirtiliyor.Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'ndeki yerli otomobil sunumunu Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yapacak. Yerli otomobil projesi dünya çapında yetkinliği olan bir ekip ve elbette Türk mühendisler tarafından hayata geçiriliyor.

NEREDE ÜRETİLECEĞİ AÇIKLANMADI

■ TOGG'un genel merkezi bir süre önce Bilişim Vadisi'ne taşınmıştı. Dolayısı ile Türkiye'nin Otomobili'nin planlama ve pazarlama faaliyetlerinin Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.Fakat, yerli otomobil için kurulacak fabrikanın lokasyonu ise henüz açıklanmış değil.

TÜRKİYE’NİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

■ Başkan Erdoğan yerli otomobil projesini 8 yıl önce dile getirmiş ve Ocak 2011’de yerli otomobil için ‘babayiğitlere’ çağrı yapmıştı. Bu konuda ilk somut adımlar 2 Kasım 2017’de atıldı ve Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan 5 ‘babayiğit’ kamuoyuna tanıtıldı. 5 babayiğit imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) adı altında çalışmalarına başladı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 oldu. TOGG'nin başına ise CEO olarak Haziran 2018'de Alman Bosch'un Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Aralık 2018'de Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu grupları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapıldı.

AKILLI SİSTAN

■ Tanıtılacak aracın “otomobilden fazlası” olacağını dile getiren yetkililer, yerli otomobilin özel bir asistan görevinde olacağını söyledi. Buna göre araç internete bağlı olan tüm cihazlarla bağlantıya geçerek onları kontrol edebilecek. Yetkililer bu özellik sayesinde hem sürücü hem yolcular için akıllı bir asistan olacağını dile getiriyor. Yakın zamanda prototipinin tanıtılması beklenen modelin elektrik-elektronik sistemlerin günümüz teknolojisinin ilerisinde olacağı, önümüzdeki 5 yıl boyunca demode olmaması için uğraşıldığı da gelen bilgiler arasında.

GERÇEKÇİ NAVİGASYON

■ Otomobilde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik destekli bir görüntüleme teknolojisi kullanılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, bu teknolojinin navigasyon ihtiyacını tamamen karşılayacağını açıklamıştı. Tabii bu sistemin ilk otomobile yetişmesi gerekiyor. Yetişmemesi durumunda yeni teknolojiyi diğer yerli otomobillerde görebiliriz.

10 SAATTE ŞARJ EDİLEBİLECEK

■ Tamamen elektrikli olacak yerli SUV’un evdeki normal bir priz ile 10 saatte şarj olabileceği söyleniyor. DC şarj ünitesinde ise bu süre 30 dakikaya kadar inecek.

ÖZGÜN TASARIM

■ Otomobilin tasarımı Pininfarina tarafından yapıldı. Pininfarina, Ferrari’de de imzası bulunan İtalyan bir şirket. Şirketin aynı zamanda Peugeot, Alfa Romeo ve Maserati gibi otomotiv devlerinin otomobillerinde de imzası bulunuyor