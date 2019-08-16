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16 Ağustos 2019 Cuma 10:51:07 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:54:00

İkinci el otomobil alımında bu tuzağa düşmeyin

Sıfır otomobilde yükselen fiyatlar, ikinci el’e talebi artırıyor. Ancak gerek tecrübesizlik, gerekse karşı tarafın verdiği güven’ alım-satımda geri dönülmesi zor hatalara davetiye çıkarıyor.

Trafikteki araç sayısı her geçen gün artıyor. 23 milyona dayanan taşıt sayısının 12.5 milyonu otomobillerden oluşuyor. 4 kişiye 1 araç düşüyor. Her gün binlerce araç el değiştiriyor. Yıllık ikinci el oto satışı 5 milyon civarında. ÖTV muafiyetinin sona ermesi, kur zamlarının gecikmeli de olsa fiyatlara yansıması ve model değişimiyle sıfır araçların fiyatlarındaki artış, ikinci ele olan talebi daha da artırıyor.
 

HEM PARA HEM ARAÇ
 
Bu büyük bir pazar ve kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. Kilometre düşürme, motor, turbo, klima, elektrik aksamı sorunları, boya, kaporta işlemleri ilk akla gelen sorunlar ya da gizlenen kusurlar. Ancak dolandırıcılar akla hayale gelmeyen yöntemleri icat etmekte usta. Bu tuzağa düşenler hem paradan hem de aracından oluyor.
 
TUZAĞA DÜŞMEYİN
 
Öncelikle aracı alanla, parayı gönderenin aynı kişi olduğuna emin olun. Örneğin alıcı, “Ben bankacılık işlemlerinden anlamıyorum, parayı akrabam X şahıs havale edecek” derse ve para, hesabınıza ‘.. .. .....’ plakalı aracın satış bedelidir’ şeklinde gelse dahi tuzağa düşme ihtimaliniz yüksek. Yine aracı noterde parayı ödeyene değil de yanındaki kişiye devrederseniz, büyük risk alırsınız. Bu konuda yaşanmış birçok örnek var.
 
KAPORA
 
Özellikle internet siteleri üzerinden araç almak isteyenlerin başını ağrıtan konu ‘kapora’. Kendisine ait olmayan hatta yolda gördüğü bir aracın resmini çekerek emsallerine göre cazip fiyatlarla; internetten satılığa çıkaran dolandırıcılar, aynı aracı 5-10 kişiye satıp kapora topluyor, aman dikkat!
 
İMKANSIZ HALE GELİYOR
 
Satım ve alım işi, kuralına uygun işliyor. Ancak bir yasal boşluk dolandırıcıların ekmeğine fazlasıyla yağ sürüyor. ‘Para geldi’ deyip aracı, parayı göndermeyen kişiye devrederseniz noter sözleşmesindeki ‘parayı eksiksiz aldım’ kısmını da imzalamış oluyorsunuz.
 
Bu işlem normal gibi gelse de oyunu devreye sokan dolandırıcılar bir iki gün sonra ‘sana para yollamıştım. Aracı hâlâ bana satmadın. Parayı iade et’ diyerek ihtarname çekiyor. Geri göndermezsen haciz işlemleri başlatılıyor.
 
Bu durumun tersini maalesef ispat edemiyorsunuz. Bu dolandırıcılık ama 2 şahitle ispat edemediğiniz için her şey hukuka uygun oluyor. Kısacası banka üzerinden havale ile ödeme aldıysanız aracı mutlaka size parayı ödeyen kişiye devredin.
 
ANLAŞMALI EKSPERTİZ
 
Aracın ekspertiz raporu olsa da yetkili bir servise gösterin. Bazen yetki belgesi olan eskpertiz şirketlerinin dahi kusurları farketmediği oluyor. Bu da ‘ağır hasarlı’ aracın sadece ‘boya var’ diye satılmasına neden oluyor. Bir de ekspertiz raporlarının sahtesini yaparak aracın ayıbını gizleyenler olabiliyor.
 
HER İHTİMALE KARŞI SORGULATIN
 
Telefonunuzun SMS alıcı bölümüne ‘5664’ numarasını, SMS bölümüne ise ‘HASAR S ABC12345 (şasi numarası)’ yazarak araçla ilgili hasar, değişen parça gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer plaka üzerinden sorgulama yapmak isterseniz yine ‘5664’ numarasına ‘06ABC001’ (boşluk olmayacak şekilde) SMS göndermeniz yeterli. Her 1 SMS 7 lira. Plaka ve aracı satan kişinin TC kimlik numarası ile ‘sbm.org.tr’den de ücretsiz sorgulama yapmak mümkün.
 
HURDA ARAÇLARA KAZASIZ SÜSÜ
 
Kötü niyetli kişiler, aracın pert (kullanılamaz) kaydını silmeye varan işlemler de yapıyor. Bunu da araçların şase numaralarıyla oynayarak yapıyorlar. Hasarlı aracı sigorta şirketinden alan kişiler, bu aracı sanayide yaptırarak ve hurda araçların şaselerini takarak satışa çıkarabiliyor.
 
AKLINIZDA OLSUN
 
Paranın aracı satın alan kişinin hesabından geldiğine dikkat edin.
 
Plakası kapalı ve değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.
 
Aracı mutlaka yetkili belgesi olan ekspertize götürün.
 
Notersiz satış yapmayın. Aracı alırken ya da satarken şüphe oluşursa noter katibinden bilgi alın.
 
Araç bedelini ‘almadan’ notere bedeli aldığınızı beyan etmeyin.
 
Noter satış belgesi ile araç ekspertiz belgesi ve benzeri evrakları saklayın.
 
Aracınızı satarken yanınızda birisi olsun.
 
Aracınızı test etmek isteyen kişiler sizi indirip aracınızı gasp etmeye çalışabilir, tedbirli olun.

(Posta)

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