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15 Ekim 2019 Salı 19:46:22 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 19:49:02

İki yeni yerli patates çeşidinin hasadı yapıldı

Niğde'de, "Onaran 2015" ve "Nam" isimleri verilerek yerli tohumlarla deneme ekimi yapılan patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Niğde'de, Patates Araştırma Enstitüsünce geliştiren "Onaran 2015" ve "Nam" isimleri verilen yerli patates çeşitlerinin deneme ekimlerinin hasadı yapıldı.

Çiftlik ilçesi Şeyhler köyünde gerçekleştirilen hasatta gazetecilere açıklama yapan Niğde Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, 2005 yılından itibaren başlatılan ıslah çalışmalarında 10 yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirtti.

Üretimi yapılan çeşitlerin pazara çıktığını aktaran Pırlak, yerli ve milli tohumdan elde edilen ürünlerin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda iki yeni üretim daha yaptıklarını ve deneme ekimi sonrası hasadın gerçekleştirildiğini belirten Pırlak, "Çeşitlerimizin geniş alanlarda performanslarını görmek için demonstrasyon dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Çiftlik ilçemizde "Onaran 2015" ve "Nam" çeşitlerimizin performanslarını gözlemledik. Şu an itibarıyla çeşitlerimizin oldukça yüksek verimli, kaliteli ve diğer çeşitlere göre hastalıklara daha fazla dayanıklı olduğunu gördük. Üreticimiz oldukça memnun olduğunu dile getirdi." şeklinde konuştu.

Pırlak, enstitüde hastalıklara dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışmalar yapıldığına değinerek, geliştirilen 2 çeşidin tescillendikten sonra üreticilerin hizmetine sunulacağını aktardı.

Pırlak, "Yerli ve milli çeşitlerimizden, Şeyhler köyünde ekimde dekara yaklaşık 7,5 ton verim alındı. Çiftçimiz, ilk defa bu kadar yüksek verim aldığını ifade etti. Çeşitlerimizin hepsinin bölgemizde adaptasyon kabiliyetleri çok yüksek olduğu için yüksek miktarda verim alınıyor." diye konuştu.

"İTHALİNDEN ALAMADIĞIMIZ VERİMİ YERLİ TOHUMDAN ALDIK"

Yaklaşık 35 dekar alanda patates üretimi yapan Onur Çavdar da ithal tohumlardan alamadıkları verimi yerli çeşitlerle aldıklarını vurguladı.

Çavdar, şunları kaydetti:

"Sadece taban gübresi kullanarak dekara 7-7,5 ton gibi bir verim aldık. Üstten hiçbir şekilde gübre kullanmadık. Yurt dışından gelen tohumlara üst gübresi de kullanıyoruz ama bu kadar verim olmuyor. Yurt dışından gelen tohumlarda hastalıklar da meydana geliyor. Mildiyo hastalığının çok şiddetli olduğu bir yıldı. Aşırı mildiyo olduğu halde böyle verim aldık. Verimimiz çok yüksek. Dekar başına 7-7,5 ton gibi bir verim aldık. İthal tohumlardan aldığımız verim 3,5-4 tonu geçmiyordu."

AA

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