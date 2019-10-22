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22 Ekim 2019 Salı 07:21:52 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 07:24:39

İki tatil kenti için önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iki ayrı bölge kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğinde verildi.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

AA

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