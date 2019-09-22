İhtiyaç sahibi ailelere 315 bin lira eğitim yardımı

Şartlı Eğitim Yardımları (ŞEY) kapsamında, okul öncesinden lise son sınıfa kadar örgün eğitime katılan 4-20 yaş arası yoksul öğrencilere düzenli yardım yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlıkça verilen Şartlı Eğitim Yardımı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EYLÜL VE ŞUBATTA

Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilkinin 19 Eylül Cuma günü yatırıldığını belirten Selçuk, şunları kaydetti: “325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315,77 lira teşvik ödemesi yatırıldı. Toplamda 16 milyon 270 bin 750 avro değerinde ödeme yapıldı. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli.

DESTEĞE DEVAM

Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin veremeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”