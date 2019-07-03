İhracatta cumhuriyet rekoru

  • Bist 100
    99.396
  • Dolar
    5,6420
  • Euro
    6,3650
  • Altın
    257,2019
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı
Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor
Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede
Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı
Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu 'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek
'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek 'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı 'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı
Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak
Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..." Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..."
Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız
Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı
Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar? Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?
Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu! Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba

İhracatta cumhuriyet rekoru

Yılın ilk yarısında cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ihracat, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 2.18 artarak, 82.2 milyar dolara yükseldi. Ocak-haziran döneminde ithalat ise yüzde 20.34 düştü.

Güçlü Türk ekonomisi hayata geçirilen yeni reformların katkısıyla tüm hızıyla büyüyor. Ekonomideki dengelenme sürecinin de etkisiyle aydan aya artan ihracat, yeni rekorlara imza atıyor. Temelleri sağlam güçlü Türk ekonomisi, yılın ilk 6 aylık döneminde ihracatta cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdı. 

İTHALAT RAKAMLARI AZALDI

Küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan euro bölgesinde, büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına karşın, Türkiye’nin ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 2.18 artışla 88.2 milyar dolara ulaştı ve cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığı, toplam 13 milyar 963 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi ise yüzde 11.3 azalarak 190.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

İLK YARIDA EKONOMİ GÜÇLENDİ

2018 yılının ilk 6 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67.3 seviyesindeyken, 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 86.3 seviyesine yükseldi. Bu yıl dış ticaret açığında hızlı düşüş olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: “Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 27 milyar 974 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacı, net ihracatımızın pozitif performansıyla düşmektedir.” 

BAYRAM SONRASI TOPARLANDI

Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle, haziranda Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bakan Pekcan, tatilin bitmesiyle hızlı bir ivme kazanan ihracatın, haziranın son 20 gününde yüzde 19.6 arttığına dikkati çekerek, “Bu yükseliş bayram nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır. Haziran ayı ihracatımız, GTS’ye göre 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı.

Son dakika... Türkiye'den darbeci Hafter'e sert tepki: İnsanlık suçudur
Türkiye'ye sataşan darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı... Türkiye'ye iade edildiler
Emre Aşık eski eşinin o görüntüleri için ilk kez konuştu: Ben bunu defalarca yaşadım
Dağlar delindi bölgeler birbirine tünelle bağlandı
Son dakika... Memur ve emekli zamları belli oldu
Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Bir dönemin gözdesiydi
İran'dan ABD'ye 'nükleer' rest: 7 Temmuz'dan itibaren...
Türkiye Sevakin’de kalacak! BAE, SUUD ve Sisi'ye kötü haber!
İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Teröristin bağışı reddedildi! 2 ayrı camide 51 kişiyi katletmişti
O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Mesai saatleri değişiyor
İçlerine kurt düştü: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatını tamamladık
Çağla'ya özendi ama olmadı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ