İhracatta temmuz rekoru

Güçlü Türk ekonomisi, hayata geçirilen yeni reformların katkısıyla tüm hızıyla büyüyor. Ekonomideki dengelenme sürecinin de etkisiyle aydan aya artan ihracat, yeni rekorlara imza atıyor. Temelleri sağlam güçlü Türk ekonomisi, yılın ilk 6 aylık döneminde ihracatta cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak tarihi rekor kırarken, açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarıyla yeni bir rekora daha imza atıldı.

İthalat rakamları azaldı

Küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan euro bölgesinde büyümenin yavaşlamasına karşın, Türkiye’nin ihracatı katlanarak artmaya devam ediyor. Temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine göre ihracat, temmuzda yüzde 8.32 artarak 15 milyar 958 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 7.98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolara düştü.

Dış ticaret açığı düştü

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 47.51 düşüşle 3 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi bu dönemde, yüzde 1.4 azaldı ve 33 milyar 630 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Temmuz 2018'de yüzde 70.04 iken bu yılın aynı ayında yüzde 82.85'e çıktı. Temmuzda en fazla ihracat “hammadde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 185 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 994 milyon dolarla “tüketim malları” ve 1 milyar 961 milyon dolarla “yatırım (sermaye malları)” izledi.

Alman pazarı ilk sırada

Geçen ay en fazla ihracat, bir milyar 475 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi bir milyar 125 milyon dolarla İngiltere ve 867 milyon dolarla Irak izledi. Temmuz itibarıyla ihracata katkı sunan aktif limitet şirket sayısı 835 bin 265, ticari işletme sayısı 724 bin 908, şube sayısı 205 bin 846, anonim şirket sayısı 133 bin 240, kooperatif sayısı 35 bin 992, kolektif şirket sayısı 35 bin 730, komandit şirket sayısı ise 1779 oldu.

Aslan payı otomotiv sektörünün

Sektörler bazında temmuz ayı verilerine bakıldığında, temmuz ayının ihracat lideri, ihracatını yüzde 5 artırarak 2.9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu. Yüzde 17.7 artışla bir milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci, yüzde 6.2 artışla bir milyar 679 milyon dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü üçüncü sırada yer aldı.