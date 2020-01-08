  • Bist 100
    111732
  • Dolar
    5,9754
  • Euro
    6,6556
  • Altın
    301,5440
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milli yüksek hızlı tren geliyor! Tarih verildi Milli yüksek hızlı tren geliyor! Tarih verildi
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak
ABD, İran'a karşılık verecek mi? ABD, İran'a karşılık verecek mi?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor
İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu
Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi
Geçen yıl en çok DİBS kazandırdı Geçen yıl en çok DİBS kazandırdı
İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı
Can Yaman kaç yaşında? İşte Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali! Can Yaman kaç yaşında? İşte Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali!
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Göztepe'de Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı Göztepe'de Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı
TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor
Küresel piyasalar jeopolitik belirsizlikleri fiyatlıyor Küresel piyasalar jeopolitik belirsizlikleri fiyatlıyor
Yılbaşı gecesi işlenen iki cinayeti polisler 8 saatlik çalışmayla aydınlattı Yılbaşı gecesi işlenen iki cinayeti polisler 8 saatlik çalışmayla aydınlattı
Nagatomo ve Mariano'nun menajerleri, İstanbul'a geldi Nagatomo ve Mariano'nun menajerleri, İstanbul'a geldi
Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi
'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor 'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor
Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser
İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum
İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum İşte İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası İncirlik'teki son durum
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' izleyiciyle buluştu TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' izleyiciyle buluştu
Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlk Türk balesi 'Harem' Opera Sahnesi'nde sahnelenecek İlk Türk balesi 'Harem' Opera Sahnesi'nde sahnelenecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:08:29 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:09:28

İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

Otomotiv pazarı yurt içinde daralmasına rağmen, geçen yıl Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 17 pay alarak ipi göğüslemeye devam etti.

Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatta düşüş yaşasa da 30,6 milyar dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya devam etti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2018'e kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,85 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı 2018'de 31 milyar 564 milyon 98 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen yıl ihracatını yüzde 3,1 azalttığına işaret etti.

Sektörün 32 milyar dolara dayanan 2018 dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye ekonomisi ise 2019'da ihracatını 180,5 milyar dolara taşıyarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı.

Bu da otomotiv sektörünün geçen yıl ihracatında daralma yaşasa da Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 17 pay alarak ipi göğüslemeye devam ettiğini ortaya koydu.

İhraç edilen her 5 üründen 4'ü Avrupa'ya

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkelerine ihracatı, 2019'da 2018'e göre yüzde 4,6 azalarak 23 milyar 988 milyon 40 bin dolar düzeyine geriledi.

Söz konusu gerilemeye karşın sektörün geçen yıl 30,6 milyar dolarlık ihracatının yüzde 78,4'ü Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu da ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Bu dönemde otomotiv endüstrisinin, Avrupa'nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke grupları, 1 milyar 683 milyon 486 bin dolarla Afrika ülkeleri, 1 milyar 620 milyon 459 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu.

ABD'ye 1 milyar 39 milyon 25 bin dolarlık ihracat yapıldı

Otomotiv endüstrisinin geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Sektörün geçen yıl en büyük pazarı, 4 milyar 373 milyon 326 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı, 3 milyar 430 milyon 732 bin dolarla Fransa, 2 milyar 910 milyon 630 bin dolarla İtalya, 2 milyar 455 milyon 796 bin dolarla İngiltere ve 1 milyar 669 milyon 908 bin dolarla da İspanya takip etti.

Geçen yıl Slovenya'ya 1 milyar 299 milyon 789 bin dolarlık, Hollanda'ya 1 milyar 157 milyon 147 bin dolarlık, Belçika'ya 1 milyar 125 milyon 62 bin dolarlık, Polonya'ya 1 milyar 97 milyon 941 bin dolarlık ve ABD'ye 1 milyar 39 milyon 25 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Böylece Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Slovenya, Hollanda, Belçika, Polonya ve ABD, geçen yıl 1 milyar doların üzerinde otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleştirilen ülkeler olarak sıralandı.

En fazla ihracat kaybı İngiltere'de

Otomotiv endüstrisi ihracatında geçen yıl en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı ise Brexit kördüğümü ile piyasalarda risk algısını artıran İngiltere çekti. Sektörün İngiltere'ye ihracatı geçen yıl 2018'e göre 485 milyon 795 bin dolar azaldı.

İngiltere'nin ardından Almanya 378 milyon 244 bin dolar, İtalya 356 milyon 920 bin dolar ve Belçika 284 milyon 130 bin dolarlık ihracat düşüşüyle en fazla kayıp yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ