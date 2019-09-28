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28 Eylül 2019 Cumartesi 12:32:18 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:33:04

İhracatçılara Türk Eximbank'tan 'kur-faiz riski yönetimi' eğitimi

Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.

Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" başlıklı ve ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.

İhracatçılara kredi, alacak sigortası, alıcı kredisi hizmetleri sunan ve Türkiye genelinde 16 şubesi bulunan Türk Eximbank, yıl sonu itibarıyla 48,4 milyar dolar finansman desteği ve 12 bin 500 ihracatçıya ulaşmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda ürün çeşitliliğini sürekli artıran Banka, finansman çeşitliliğinin artırılması yönünde de çalışmalarını sürdürürken, ihracatçıları özellikle kur ve faiz risklerine karşı korumak ve farkındalık yaratmak için projeler yürütüyor. Bu çerçevede, ihracatçıları kur riskine karşı korumak için döviz kuru, forward ve opsiyon, faiz riskine karşı korumak için ise faiz swapı hizmetleri sunan Banka, üst düzey yöneticilerinin katılımıyla ihracatçıların yoğun olduğu 10 ilde "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacak.

Banka, söz konusu projeyle KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçıların kur ve faiz risklerini iyi yönetmenin önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve forward, opsiyon ve swap ürünlerinin daha etkin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlki geçen günlerde Türk Eximbank'ın şubesinin de bulunduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi yerleşkesinde, ikincisi de Gebze'de düzenlenen bilgilendirme toplantılarına ihracatçılar yoğun ilgi gösterdi.

Bilgilendirme sunumları yıl sonuna kadar sırasıyla 4 Ekim'de Bursa'da, 14 Ekim'de İzmir'de, 25 Ekim'de Gaziantep'te, 7 Kasım'da Kayseri'de, 18 Kasım'da Denizli'de, 29 Kasım'da Adana'da, 9 Aralık'ta Antalya'da ve 20 Aralık'ta Konya'da gerçekleştirilecek.

İhracat Ana Planı'nda Türk Eximbank vurgusu

Türk Eximbank'ın ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetleri, geçen ay Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı İhracat Ana Planı'nda da önemli yer tutmuştu. 

İhracatın yeni rotasında finansal desteğin en önemli sac ayaklarından olan Türk Eximbank yer alıyor. Gelecek dönemde 15 bin 500 ihracatçının Banka desteklerinden yararlandırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni ürünleriyle desteklenen ihracatçılar içinde KOBİ payının yüzde 75'e yükseltilmesinin, ihracatı destekleme oranının yüzde 29'a çıkarılmasının amaçlandığını ifade etmişti.

Öte yandan Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin de bu yıl sonu itibarıyla 48,4 milyar dolarlık toplam destek hedefleri bulunduğunu, bunu 2023'te 70,4 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

(AA)

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