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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:26:49

İhracatçı KOBİ'lerin alacaklarına garanti

Türk Eximbank, yurtdışına sattığı ürünlerin parasını tahsil edemeyen ihracatçı KOBİ’nin alacaklarının yüzde 90’ını karşılıyor.

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, “Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ’mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. Bu da onlar için yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarda tutunma konusunda çok önemli. KOBİ’lerimizin alacaklarının yüzde 90’ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz” dedi.

İŞLETMELERE AYRICALIK 

Türkiye’de ihracatın dörtte birinden fazlasını destekler konuma geldiklerini aktaran Gültekin, daha fazla ihracatçıya ulaşarak destek miktarlarını artırmak istediklerini kaydetti. Gültekin, ekonomi için KOBİ’lerin önemine işaret ederek, “İhracat tarafında da KOBİ’lerin önemli bir ağırlığı var. Mevcut müşterilerimizin yüzde 72’si KOBİ’lerden oluşuyor. Onlara ayrıcalıklar da tanıyarak finansal açıdan destek sağlamayı arzuluyoruz. Onların finansman maliyetlerini azaltmak istiyoruz” diye konuştu.

FİNANSAL DESTEK VERİLİYOR

İhracat potansiyeli olan, henüz başlamamış ya da başlasa bile az ihracatı olan KOBİ’lere yakın olmaya çalıştıklarını anlatan Gültekin, tüm şubelerinin KOBİ’lere hem finansal açıdan destek vermek hem de ihracata hazır hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Gültekin, Türk lirası kredi kaynaklarının piyasadaki faiz oranlarının altında olduğunu da aktardı.

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