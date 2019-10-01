İhracat ve turizmde 8 aylık rekor

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 58,2 azalışla 20 milyar 581 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,4 olarak hesaplandı. Piyasaları sevindiren diğer haber de turizmden geldi. İlk 8 ayda Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 14.72 arttı. Bu dönemde ülkeyi, 31 milyon yabancı turist ziyaret etti. Sadece ağustosta 6 milyon ziyaretçi Türkiye’ye geldi.