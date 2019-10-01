01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:41:01
İhracat ve turizmde 8 aylık rekor
Türkiye'nin ihracatı, ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak, 111 milyar 358 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 16,4 düşüşle 131 milyar 939 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 58,2 azalışla 20 milyar 581 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,4 olarak hesaplandı. Piyasaları sevindiren diğer haber de turizmden geldi. İlk 8 ayda Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 14.72 arttı. Bu dönemde ülkeyi, 31 milyon yabancı turist ziyaret etti. Sadece ağustosta 6 milyon ziyaretçi Türkiye’ye geldi.
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