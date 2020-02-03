03 Şubat 2020 Pazartesi 11:01:10 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:09:32
Ocak ayında ihracattan ne kadar kazandığımız açıklandı
İhracat durumuzla ilgili bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık." ifadelerini kullandı.
TİM Başkanı Gülle, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti." dedi.
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