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29 Kasım 2019 Cuma 12:29:55 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 12:30:42

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 141 milyar 409 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ihracatı ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolara gerilerken, 10 aylık dönemde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 141 milyar 409 milyon dolara ulaştı. İthalat ise geçen ay yüzde 8 artışla 17 milyar 472 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolara geriledi, ithalat ise yüzde 8 artışla 17 milyar 472 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 96,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5 azalırken, ithalat yüzde 3,6 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına oranla ihracat değişmedi, ithalat yüzde 9,5 arttı.

Ocak-ekim dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 141 milyar 409 milyon dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 12,8 düşüşle 165 milyar 950 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 52,5 azalışla 24 milyar 541 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,2 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 16 milyar 338 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,8 artarak 18 milyar 177 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,9 olarak belirlendi.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ekim ayında yüzde 49,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,2 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 50,3 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,1 olarak hesaplandı. 

AB'ye ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 7 milyar 553 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 385 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 950 milyon dolarla Birleşik Krallık, 941 milyon dolarla İtalya ve 874 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 787 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 726 milyon dolarla Çin, 1 milyar 516 milyon dolarla Almanya ve 976 milyon dolarla ABD takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 416 milyon 184 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 493 milyon 167 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ekimde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 207 milyon 257 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 931 milyon 951 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-ekim döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 21 milyar 569 milyon 35 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 13 milyar 587 milyon 927 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 34 milyar 160 milyon 956 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak tespit edildi. Bunu, 17 milyar 501 milyon 623 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

(AA)

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