İhracat katarı Çin yolunda
Yakın bir tarihte yola çıkacak trende, Türkiye'deki farklı sektörlere ait ürünler yer alacak.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 6 Kasım’da Çin yük treninin Marmaray’dan geçerek Prag’a ulaşmasının ardından trenlerin devamının geleceğini belirterek “Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin’e uğurlamayı planlamaktayız” dedi.
ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ
Çin’de tüketimin arttığını ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Uygun, “Ülkemizin de Çin’e satabileceği ürünler olduğuna inanıyoruz. Çünkü Çin’in tüketim alışkanlıkları değişti. Zeytinyağı tüketmeye başladılar. Farklı ürünleri almaya başladı. Dolayısıyla bizim ürünlerimizin buralara gelmesi demek, ihracatımızın artması demektir” değerlendirmesinde bulundu.
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