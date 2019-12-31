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31 Aralık 2019 Salı 17:04:07 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 17:11:32

İhracat atağı patent başvurularına yansıdı

Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, yaptığı açıklamada, UPB'nin 1999 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla Bursa merkezli olarak faaliyete başladığını hatırlattı. Kaya, "Bu yılın ocak-ekim döneminde Türk şirketlerin yurt dışında yaptığı patent başvuruları sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi." dedi.

Yılın 10 aylık verilerine bakıldığında, Türkiye'de yapılan patent başvuru sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azaldığını, yerli faydalı model müracaatlarının ise yükseldiğini aktaran Kaya, ocak-ekim aylarında yerli patent ve faydalı model başvuru sayısının 6 bin 790 olduğunu söyledi.

Yabancı kurum ve kuruluşların Türkiye'de yaptıkları patent başvuru sayılarında artış yaşandığını vurgulayan Kaya, "Geçen yılın ocak-ekim döneminde 8 bin 909 olan başvuru adedi bu yılın aynı döneminde 9 bin 550 olarak gerçekleşti. Buna göre geçen yıla oranla yüzde 7,2'lik artış olduğunu görmekteyiz. Bu artış, Türkiye'nin hala yabancı kurumlar tarafından önemli bir pazar olarak görülmeye devam ettiğinin bir göstergesi. Yani yabancı şirketlerin Türkiye'deki pazara ilgisi artarak devam ediyor. Bu güzel bir durum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ihracat atağına devam ediyor"

Kaya, yerli şirketlerin yurt dışında yaptığı patent başvurusu sayısının aynı dönemde 185'ten 270'e yükseldiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin ihracat atağını sürdürdüğüne değinen Kaya, şöyle devam etti:

"Patent başvurularına bakıldığında bu atak, patent verilerine de yansımış durumda. Bu yılın ocak-ekim döneminde Türk şirketlerin yurt dışında yaptığı patent başvuruları sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi. Bu güzel bir gelişme. Neredeyse yarı yarıya bir artış yaşandı. Bu güzel bir gelişme. Bu artış, ülkemizin ihracat atağının patent tarafına da yansıdığını gösteriyor. Türk sermayeli olan ve yurt dışında faaliyet gösteren firmalar bu yıl yurt dışında daha çok patent başvurusunda bulundu. Türk firmalar artık yurt dışındaki global pazarlarda ürün ve hizmet satma noktasında motivasyonunu devam ettiriyor hatta daha da ileri gidiyor."

Türk firmaların yenilikçi ürünleri yurt dışında pazarlamaya çalıştığını dile getiren Kaya, bu ürünlerin ancak patentlerle korunabileceğini sözlerine ekledi.

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