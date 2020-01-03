03 Ocak 2020 Cuma 11:19:42 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 11:33:02
İhracat 2019'da yüzde 2,04 arttı
Türkiye'de ihracat 2019'da yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.
Geçen yıl ithalat yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2019'da dış ticaret açığı yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi.
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